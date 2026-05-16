16 de mayo de 2026 Inicio
En Vivo

Feroz incendio en el histórico Hotel Huemul de Bariloche

El siniestro comenzó el sábado por la tarde y afectó gran parte de la estructura del tradicional establecimiento, ubicado frente al lago Nahuel Huapi. Varias dotaciones de bomberos trabajan en el lugar.

Por
Las llamas alcanzaron gran parte de la estructura del Hotel Huemul.

Las llamas alcanzaron gran parte de la estructura del Hotel Huemul.

Bariloche Opina

Un voraz incendio se desató este sábado por la tarde en el histórico Hotel Huemul, un emblemático establecimiento de San Carlos de Bariloche, Río Negro. El fuego, que comenzó pasadas las 15, se propagó con rapidez por la estructura, generando columnas de humo negro que resultaron visibles desde diversos puntos de la ciudad y causaron gran conmoción entre vecinos y turistas. Trabajan en el lugar 15 dotaciones de Bomberos y, por el momento, no hay que lamentar víctimas fatales.

Te puede interesar:

Alerta en Bariloche por hantavirus: un hombre de 45 años está internado en terapia intensiva

El histórico establecimiento, ubicado en el kilómetro 1 de la avenida Ezequiel Bustillo en la zona oeste de la ciudad, fue afectado gravemente por un feroz incendio, que se habría iniciado tras una quema de hojas secas en los alrededores del establecimiento que se salió de control y tomó la estructura del hotel. Los pocos huéspedes y empleados fueron evacuados de inmediato.

bomberos hotel huemul
Participaron del operativo dotaciones de Bomberos Voluntarios, personal del Servicio de Prevenci&oacute;n y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF), la Polic&iacute;a de R&iacute;o Negro y agentes de Protecci&oacute;n Civil.

Participaron del operativo dotaciones de Bomberos Voluntarios, personal del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF), la Policía de Río Negro y agentes de Protección Civil.

El intendente de Bariloche, Walter Cortés, dio su testimonio en La voz de la calle y expresó: "Fue un incendio que fue provocado por una quema de malezas. Enseguida agarró el techo, y como es un hotel viejo que hace mucho tiempo está en esas maderas, se prende rápidamente. Seguramente no tenían permiso para la quema, y en la impericia a veces pasan estas cosas. Las cosas cuando se hacen así en forma irresponsable pasa esto".

Además, añadió: "Hay dos personas que están fuera de peligro solamente por inhalación de humo. Menos mal que no había nadie en el hotel, estaba en reparación, iban a reinaugurarlo por los 40 años. Lo grave de todo esto es cómo quedó este hotel con tanto tiempo y un hotel clásico de Bariloche que fue comido por las llamas, la verdad que es muy triste".

hotel huemul incendio
El incendio se inicio tras una quema de malezas que tom&oacute; una enredadera del edificio.

El incendio se inicio tras una quema de malezas que tomó una enredadera del edificio.

Ante la magnitud del siniestro, se desplegó un amplio operativo de emergencia que incluye a varias dotaciones de Bomberos Voluntarios, personal del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF), la Policía de Río Negro y agentes de Protección Civil. Mientras los brigadistas combaten las llamas que afectan principalmente los techos de madera y los pisos superiores, el personal de tránsito municipal dispuso cortes preventivos sobre la avenida Bustillo para facilitar el desplazamiento de las unidades de rescate.

Hasta el momento no se han reportado víctimas ni heridos de gravedad, gracias a que el complejo hotelero estaba vacío ya que se encontraba en plena reforma edilicia. Las pérdidas materiales se estiman totales en varios sectores del edificio, ya que el fuego destruyó techos de madera, tirantes de troncos, mobiliario y cortinados de las habitaciones.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El paciente sigue internado en el Hospital Zonal Ramón Carrillo.

Hantavirus: confirmaron que el caso de Bariloche corresponde a la cepa Andes

El español, de 33 años, volvió a accidentarse con su Ducati.

Video: así fue el brutal accidente de Marc Márquez que terminó en fractura

El hecho se produjo en la Ruta Nacional 40.

Tragedia en la Ruta 40: murieron un adolescente y una mujer por el vuelco de una camioneta

play

Coppola, a corazón abierto: "Quiero vivir bien, no depender"

El próximo feriado es el 25 de mayo.

Cómo se paga si te toca trabajar el feriado del 25 de mayo en 2026

play

Preocupación en Mar del Tuyú por el avance del mar sobre la playa y las casas

Rating Cero

El entorno más cercano del músico desmiente categóricamente la información.

Alarma por la salud de Luis Miguel: las versiones detrás de la supuesta internación de urgencia

Qué dijo Agustín Bernasconi sobre los rumores de que está saliendo con Wanda Nara.

Aclarado: qué dijo Agustín Bernasconi sobre el rumor del romance con Wanda Nara

Andrea del Boca espera el alta de su odontólogo para volver al reality de Telefe.
play

Gran Hermano 2026: se filtró la condición clave que debe cumplir Andrea del Boca para volver a Telefe

Quién es la nueva pareja de Mauricio Macri. 

Así fue la primera foto que se filtró de Mauricio Macri con su nueva novia

Britney suele bailar en sus redes con diferentes elementos en las manos. 

¿Con un cuchillo en la mano? Acusan a Britney Spears de protagonizar un escándalo en un restaurante

Adabel Guerrero habló tras su separación.

Adabel Guerrero reveló el calvario que vive tras su separación: "Me tiene atada de pies y manos"

últimas noticias

Boca debe ganar ante Cruzeiro si quiere pasar sin complicaciones a los octavos de la Copa.

Úbeda patea el tablero en Boca: tres cambios y una duda para enfrentar a Cruzeiro

Hace 9 minutos
El entorno más cercano del músico desmiente categóricamente la información.

Alarma por la salud de Luis Miguel: las versiones detrás de la supuesta internación de urgencia

Hace 22 minutos
Las llamas alcanzaron gran parte de la estructura del Hotel Huemul.

Feroz incendio en el histórico Hotel Huemul de Bariloche

Hace 34 minutos
Qué dijo Agustín Bernasconi sobre los rumores de que está saliendo con Wanda Nara.

Aclarado: qué dijo Agustín Bernasconi sobre el rumor del romance con Wanda Nara

Hace 1 hora
play
Andrea del Boca espera el alta de su odontólogo para volver al reality de Telefe.

Gran Hermano 2026: se filtró la condición clave que debe cumplir Andrea del Boca para volver a Telefe

Hace 1 hora