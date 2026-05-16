Feroz incendio en el histórico Hotel Huemul de Bariloche

El siniestro comenzó el sábado por la tarde y afectó gran parte de la estructura del tradicional establecimiento, ubicado frente al lago Nahuel Huapi. Varias dotaciones de bomberos trabajan en el lugar.

Un voraz incendio se desató este sábado por la tarde en el histórico Hotel Huemul, un emblemático establecimiento de San Carlos de Bariloche, Río Negro. El fuego, que comenzó pasadas las 15, se propagó con rapidez por la estructura, generando columnas de humo negro que resultaron visibles desde diversos puntos de la ciudad y causaron gran conmoción entre vecinos y turistas. Trabajan en el lugar 15 dotaciones de Bomberos y, por el momento, no hay que lamentar víctimas fatales.

El histórico establecimiento, ubicado en el kilómetro 1 de la avenida Ezequiel Bustillo en la zona oeste de la ciudad, fue afectado gravemente por un feroz incendio, que se habría iniciado tras una quema de hojas secas en los alrededores del establecimiento que se salió de control y tomó la estructura del hotel. Los pocos huéspedes y empleados fueron evacuados de inmediato.

Participaron del operativo dotaciones de Bomberos Voluntarios, personal del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF), la Policía de Río Negro y agentes de Protección Civil.

El intendente de Bariloche, Walter Cortés, dio su testimonio en La voz de la calle y expresó: "Fue un incendio que fue provocado por una quema de malezas. Enseguida agarró el techo, y como es un hotel viejo que hace mucho tiempo está en esas maderas, se prende rápidamente. Seguramente no tenían permiso para la quema, y en la impericia a veces pasan estas cosas. Las cosas cuando se hacen así en forma irresponsable pasa esto".

Además, añadió: "Hay dos personas que están fuera de peligro solamente por inhalación de humo. Menos mal que no había nadie en el hotel, estaba en reparación, iban a reinaugurarlo por los 40 años. Lo grave de todo esto es cómo quedó este hotel con tanto tiempo y un hotel clásico de Bariloche que fue comido por las llamas, la verdad que es muy triste".

hotel huemul incendio El incendio se inicio tras una quema de malezas que tomó una enredadera del edificio. Bariloche Opina

Ante la magnitud del siniestro, se desplegó un amplio operativo de emergencia que incluye a varias dotaciones de Bomberos Voluntarios, personal del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF), la Policía de Río Negro y agentes de Protección Civil. Mientras los brigadistas combaten las llamas que afectan principalmente los techos de madera y los pisos superiores, el personal de tránsito municipal dispuso cortes preventivos sobre la avenida Bustillo para facilitar el desplazamiento de las unidades de rescate.

Hasta el momento no se han reportado víctimas ni heridos de gravedad, gracias a que el complejo hotelero estaba vacío ya que se encontraba en plena reforma edilicia. Las pérdidas materiales se estiman totales en varios sectores del edificio, ya que el fuego destruyó techos de madera, tirantes de troncos, mobiliario y cortinados de las habitaciones.