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Tití Fernández en TVR: "Es un Gobierno insensible que se mete con la salud pública y los viejos"

El comentarista deportivo analizó el rumbo económico y social de la administración libertaria; criticó los ataques a las universidades, a la salud pública y a los jubilados.

El comentarista apuntó contra la crueldad del Gobierno y el ataque a los universitarios.

C5N

Miguel Ángel "Tití" Fernández apuntó contra Javier Milei y descalificó las políticas de ajuste hacia los hospitales públicos, las universidades y los sectores más vulnerables: "Es un Gobierno insensible que se mete con la salud pública y los viejos".

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El comentarista deportivo pasó por los estudios de TVR, que conducen Juan Di Natale y Carolina Papaleo en C5N, y analizó la crisis económica y la crueldad del Gobierno ante el reclamo de los más débiles. "Me cuesta creer todo lo que estamos viviendo", reflexionó.

El mediático analizó los dichos de Alejandro Fantino contra la Marcha Federal Universitaria, que se realizó el martes pasado, y apuntó contra su colega. "Fantino dice que se marchó por los 'privilegios'. ¿A qué privilegios se refiere? Muchos colegas le van a tener que rendir cuentas a la historia", sentenció.

"La crisis ya es insostenible: hoy la gente apenas llega al 15 del mes y tiene que tarjetear la comida para poder comer. ¿Qué pasa con la gente que no hace nada? Falta que le toquen un poco el bolsillo. Así no se puede seguir", destacó Fernández.

En otro segmento del clásico ciclo de los sábados, el comunicador remarcó sobre el Presidente: "¿Milei dónde estudió? Se mete con los científicos, que ayudan a hacer grande a la Argentina. Hace dos años y pico que la estamos haciendo pedazos a la Argentina. Vos los escuchás y dicen que están haciendo todo bien. Y Adorni (Manuel) debería esconder la cabeza como el avestruz", subrayó contra el funcionario de La Libertad Avanza.

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