Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 10 de noviembre

El oficial opera en Banco Nación a $1.395 para la compra y $1.445 para la venta, luego de una semana marcada por la tendencia bajista.

El dólar oficial afronta una semana de relativa calma.

El dólar minorista cayó $30 durante la semana.
El dólar oficial viene de una semana a la baja.

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotiza a $1.401,77 para la compra y $1.454,66 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.395 para la compra y $1.445 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.395 para la compra y $1.415 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.415.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotiza a $1.878,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.470,25, mientras que el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.454,69.

Dólar futuro

El dólar futuro se vende a $1.438.

El presidente javier Milei había señalado no tener intención de dejar flotar la moneda. 

Caputo afirmó ante inversores que no se descarta realizar modificaciones en las bandas cambiarias del dólar

El Banco Central aumentó las expectativas de inflación para octubre.

El REM del Banco Central: aumentaron las expectativas de inflación para octubre

El dólar minorista ya busca el piso de los $1.400. 

El dólar no encuentra piso, volvió a caer y cerró la semana lejos de los $1.500

Las acciones argentinas cayeron hasta un 7,1% en Wall Street y el Merval retrocede por tercera jornada consecutiva

Las operaciones del dólar en todos sus segmentos, se vieron afectados por el día del bancario.

Con pocas operaciones, el dólar blue siguió en baja y los financieros no repuntaron

Javier Milei ratificó la continuidad de las bandas cambiarias para mantener bajo control a la cotización del dólar.

Milei descartó liberar el dólar y adelantó que mantendrá las bandas hasta 2027

