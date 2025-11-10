Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 10 de noviembre

El oficial opera en Banco Nación a $1.395 para la compra y $1.445 para la venta, luego de una semana marcada por la tendencia bajista.

El dólar oficial afronta una semana de relativa calma.

El dólar minorista cotiza este lunes a $1.395 para la compra y $1.445 para la venta en el Banco Nación , luego de una semana marcada por el desplome de la divisa en todos los segmentos . Así, tras la fuerte tensión previa a las elecciones, el tipo de cambio se estabiliza y busca su punto de equilibrio.

Tras conocerse el triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas nacionales, el ministro de Economía, Luis Caputo , ratificó que continuará el esquema de banda cambiaria del dólar . "Arriba de $1.500 no va a ir porque está en el techo de la banda" , aseguró a la salida del búnker libertario.

En tanto, el reconocido diario británico Financial Times advirtió que el Gobierno de Estados Unidos analiza un plan para que la dolarización avance en la Argentina y otros países para contener la preponderancia económica de China. La revelación se produjo en la previa del viaje del presidente Javier Milei al territorio norteamericano para participar del America Business Forum.

El dólar oficial cotiza a $1.401,77 para la compra y $1.454,66 para la venta.

El dólar oficial viene de una semana a la baja.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.395 para la compra y $1.445 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.395 para la compra y $1.415 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.415.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotiza a $1.878,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.470,25, mientras que el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.454,69.

Dólar futuro

El dólar futuro se vende a $1.438.