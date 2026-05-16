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El sincericidio de Diego Latorre sobre su convivencia con Yanina: "Odio todo"

El periodista reveló a Mario Pergolini el fuerte contraste que tiene con la vida social de la conductora y que le generó problemas de convivencia.

Diego Latorre contó qué es lo que más odia de las costumbres de Yanina.

Diego Latorre contó qué es lo que más odia de las costumbres de Yanina.

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Diego Latorre reveló lo que más le molesta de su mujer, Yanina Latorre, en la convivencia familiar. Lejos de hablar de sus temas íntimos o infidelidades, sorprendió diciendo: "Odio todo".

El conductor salió al cruce de las críticas por los supuestos  privilegios de la actriz en Telefe.
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El periodista se sinceró por sus roces con la conductora, que saltó a la fama con Jorge Lanata y ahora se destaca en el programa SQP en América, y aseguró: "Odio las fiestas que hace Yanina".

El comentarista estuvo en el programa de Mario Pergolini, Otro día perdido, en El Trece, donde elogiaron las reuniones que organizan en su casa. "Hacen lindas fiestas ustedes", disparó el conductor. Y el comentarista apuntó: "Yanina. Yo las odio. Odio las fiestas. Odio la gente que está esperando una fiesta. Parece que es la última fiesta de su vida".

Ante la complicidad de Pergolini, Latorre se sintió cómodo y lanzó una frase que va a quedar para siempre como un "meme": "Odio todo. El odio es el motor y el combustible de mi vida".

Yanina Latorre, de mujer sumisa a estrella de la TV

Diego Latorre habló de su matrimonio con Yanina Latorre, de profesión contadora, con quien se casó en 1994 y cuya vida matrimonial transcurrió en un segundo plano mientras él realizaba su carrera profesional en el fútbol, donde brilló en Boca a fines de los años 90. "Ella misma lo dice: que era sumisa, que era sometida, porque yo también tenía el síndrome del jugador de fútbol que quería tranquilidad, paz, que nada me perturbe", explicó el periodista en Otro día perdido.

El quiebre se dio cuando la conductora de SQP empezó a trabajar en radio con Cristina Pérez y enseguida la llamó Jorge Lanata. "Ahí al ratito se va a trabajar con Jorge Lanata y ahí empieza a explotar el gran mundo del periodismo. Cambiaron los roles", aseguró el comentarista deportivo.

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