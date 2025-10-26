27 de octubre de 2025 Inicio
Tras las elecciones, Luis Caputo ratificó la continuidad del esquema de bandas cambiarias

Además, el ministro de Economía aseguró que se comunicó con el gobierno de Estados Unidos y que están "contentos" por el resultado de las elecciones legislativas.

El ministro de Economía, Luis Caputo, ratificó que continuará el esquema de banda cambiaria del dólar, tras conocerse la victoria del oficialismo en las elecciones legislativas de medio término. "Arriba de $1.500 no va a ir porque está en el techo de la banda", aseguró a la salida del búnker de La Libertad Avanza.

"El esquema de la banda sigue, así que flotará como siempre dentro de la banda", aseguró Caputo, horas después de conocerse la victoria del oficialismo en las elecciones de medio término. Esto ya lo había adelantado durante el mediodía de este domingo, al ser consultado por la prensa cuando salió de emitir su voto en una escuela ubicada en el barrio porteño de Palermo.

De esta manera, el ministro de Economía confirmó que no habrá modificaciones en el régimen cambiario después del resultado de los comicios legislativos, a pesar de que hubo versiones de que desde Estados Unidos pedían que se liberara el precio del dólar.

Por último, Caputo también contó que se comunicó con los funcionarios norteamericanos, tras conocerse la victoria de La Libertad Avanza. "Están contentos, obvio", cerró el ministro de Economía, a la salida del búnker del oficialismo.

Dudas sobre el precio del dólar

Según cálculos de la consultora 1816, durante octubre, el Tesoro de Estados Unidos intervino en el mercado comprando pesos por un equivalente de USD 2.100 millones. Una cifra que no evitó que el BCRA tenga que salir a vender reservas: el martes pasado luego de que el dólar mayorista tocará el techo de la banda ($ 1.490,5), el Banco Central tuvo que desprenderse de USD 45,5 millones.

Luego del anuncio del swap por USD 20.000 millones con Estados Unidos, las intervenciones del secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, continuaron, pero a pesar de ello, el dólar mayorista cerró la semana con una mínima diferencia con el techo de la banda cambiaria.

Tras una suba de $13, el dólar mayorista para la venta quedó en $1.492. Lo que implicó una diferencia de $0,55 respecto a la banda superior que está en $ 1.492,55. Por su parte, el dólar minorista quedó en $1.515 a partir de una suba de $10 en el último día.

