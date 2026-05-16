Se lesionó Sebastián Driussi: la larga lista de problemas físicos que sufrió en River

El delantero de River se retiró ante Central entre lágrimas de impotencia por un fuerte dolor en su rodilla, y sumó otro capítulo a un extenso historial de complicaciones físicas que lo afectaron a lo largo de su carrera en el club.

Sebastián Driussi se lesionó en la semifinal del Torneo Apertura contra Rosario Central y tuvo que dejar la cancha.

El delantero de River Sebastián Driussi se retiró entre lágrimas por un fuerte dolor en su rodilla, durante la semifinal que River ganó ante Rosario Central por el Torneo Apertura . La salida del delantero por lesión, que obligó al ingreso del juvenil Joaquín Freitas, se suma a la larga lista de dolencias que el jugador sufrió durante toda su etapa profesional en River.

El historial negro de este ciclo de "El Gordo" en el Millonario comenzó en el Mundial de Clubes de fines de 2024 cuando, tras anotarle a Urawa Red Diamonds, sufrió un grave esguince de tobillo. Su ausencia caló hondo en el ánimo del equipo, que se despidió de la competencia jugando mal y sin marcar goles.

A comienzos de 2025, su lesión en la ida ante Palmeiras inició el declive definitivo del River de Marcelo Gallardo. Al no tener un reemplazante con sus mismas características, el conjunto millonario sintió el impacto y encadenó una racha negativa de ocho derrotas en diez partidos.

La historia se repitió al inicio en esta temporada, también ante Rosario Central, cuando Driussi se vio obligado a dejar el campo de juego en el entretiempo. Sin su fútbol, el rendimiento general se desmoronó por completo, y las posteriores caídas ante Tigre y Argentinos Juniors terminaron con la salida definitiva del Muñeco.

Con Eduardo Coudet, el atacante recuperó su racha goleadora, pero otra dolencia en el Superclásico lo dejó afuera del juego y el rival se llevó el triunfo sin atenuantes . Este sábado, frente al Canalla, una dolencia en su rodilla volvió a sacarlo de la cancha y sumó un durísimo golpe a una extensa lista de problemas físicos que lo afectan a él y arrastran a todo River.

El momento de la lesión de Sebastián Driussi durante la semifinal del Torneo Apertura contra Rosario Central.

River a la final del Torneo Apertura 2026: cuándo, a qué hora y dónde juega

El Torneo Apertura de la Copa de la Liga 2026 ya ingresó en su etapa de definición. Este sábado, River le ganó 1 a 0 a Rosario Central y se metió a la gran final del primer campeonato de la temporada del fútbol argentino, donde espera por el vencedor del cruce entre Argentinos Juniors y Belgrano.

Con el primer finalista clasificado, los fanáticos ya comienzan a palpitar el encuentro que determinará al nuevo campeón de la Liga Profesional. Además de la fecha y el lugar del encuentro, también se conoció el horario y las transmisiones de televisión para el partido más trascendente del torneo.

Colidio gol de River Facundo Colidio autor del único gol del partido ante Central, que le dio el pase a la final del Torneo. Redes sociales (imagen optimizada por IA)

La final del Torneo Apertura 2026 se jugará el próximo domingo 24 de mayo, desde las 15.30 horas, en el histórico Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, sede confirmada formalmente por la AFA y la Liga Profesional para albergar el encuentro que definirá al campeón del primer semestre del fútbol argentino.

El partido definitorio se transmitirá en vivo por ESPN Premium y TNT Sports, las señales encargadas de televisar toda la etapa final del campeonato. Además, el encuentro contará con cobertura especial en plataformas digitales y seguimiento minuto a minuto en los principales portales deportivos del país.

Será un único partido y, en caso de empate durante los 90 minutos reglamentarios, habrá tiempo suplementario y, en caso de persistir la igualdad, habrá penales. A su vez, tras varias definiciones en Santiago del Estero, ahora Córdoba se reconvertirá en el epicentro del fútbol argentino con una definición que promete estadio lleno y miles de hinchas que llegarán desde distintos puntos del país.