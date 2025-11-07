Javier Milei cierra la gira en EEUU: reunión con empresarios y visita a la tumba del Rebe de Lubavitch El jefe de Estado participó de un encuentro en el Council de las Américas con titulares de compañías internacionales e inversores. Por la tarde, se trasladará el sepulcro del líder judío, previo a volar a la Bolivia para participar de la asunción del presidente Rodrigo Paz. Por







Javier Milei volverá el sábado a Argentina.

El presidente Javier Milei concluye este viernes su gira oficial en los Estados Unidos con una agenda de actividades que incluyó una reunión con inversores en el Council de las Américas de Nueva York. Por la tarde, visitará el sepulcro del líder judío, Menajem Mendel Schneerson, conocido como el Rebe de Lubavitch, previo a volar a Bolivia para participar de la asunción del presidente Rodrigo Paz.

El objetivo del encuentro, del que formaron parte representantes de Morgan Stanley, Glencore, Salesforce y otras firmas vinculadas a la energía, la minería y la tecnología, fue presentar distintas oportunidades de inversión en Argentina a partir de las reformas impulsadas por el Gobierno.

El jefe de Estado estuvo acompañado por el ministro de Economía, Luis Caputo, el canciller Pablo Quirno y el embajador en EEUU, Alec Oxenford.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OPRArgentina/status/1986823454503358485&partner=&hide_thread=false El Presidente Javier Milei mantuvo una reunión con empresarios de destacadas compañías en el Council of the Americas en la Ciudad de Nueva York. pic.twitter.com/G2kF15zOVL — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) November 7, 2025 Luego del almuerzo ante empresarios, el Presidente visitará la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, líder espiritual del movimiento jasídico Lubavitch, en el cementerio de Queens. Allí planea, según trascendió, agradecer su triunfo electoral en las elecciones legislativas nacionales y pedir bendiciones para el futuro del país.