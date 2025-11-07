7 de noviembre de 2025 Inicio
Javier Milei cierra la gira en EEUU: reunión con empresarios y visita a la tumba del Rebe de Lubavitch

El jefe de Estado participó de un encuentro en el Council de las Américas con titulares de compañías internacionales e inversores. Por la tarde, se trasladará el sepulcro del líder judío, previo a volar a la Bolivia para participar de la asunción del presidente Rodrigo Paz.

Por
Javier Milei volverá el sábado a Argentina. 

El presidente Javier Milei concluye este viernes su gira oficial en los Estados Unidos con una agenda de actividades que incluyó una reunión con inversores en el Council de las Américas de Nueva York. Por la tarde, visitará el sepulcro del líder judío, Menajem Mendel Schneerson, conocido como el Rebe de Lubavitch, previo a volar a Bolivia para participar de la asunción del presidente Rodrigo Paz.

El Presidente ingresó exultante a la cena de gala.
El objetivo del encuentro, del que formaron parte representantes de Morgan Stanley, Glencore, Salesforce y otras firmas vinculadas a la energía, la minería y la tecnología, fue presentar distintas oportunidades de inversión en Argentina a partir de las reformas impulsadas por el Gobierno.

El jefe de Estado estuvo acompañado por el ministro de Economía, Luis Caputo, el canciller Pablo Quirno y el embajador en EEUU, Alec Oxenford.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OPRArgentina/status/1986823454503358485&partner=&hide_thread=false

Luego del almuerzo ante empresarios, el Presidente visitará la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, líder espiritual del movimiento jasídico Lubavitch, en el cementerio de Queens. Allí planea, según trascendió, agradecer su triunfo electoral en las elecciones legislativas nacionales y pedir bendiciones para el futuro del país.

Cómo sigue la agenda de Javier Milei

Sábado 8 de noviembre

  • 9:30 hs - Partirá en un vuelo especial rumbo a la ciudad de El Alto, donde arribará a las 10:20 hs.
  • 11 hs - El Presidente participará de la Solemne Sesión Inaugural de la Asamblea Nacional Legislativa Plurinacional. A continuación, saludo al señor Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, D. Rodrigo Paz Pereira.
  • 13 hs - Asistirá a la ceremonia de entrega del Bastón de mando.
  • 14 hs - Partida del vuelo especial que conducirá al Presidente de regreso a Buenos Aires.
  • 17:35 hs - Arribo a la Ciudad de Buenos Aires.
