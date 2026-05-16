Terror en Italia: un hombre atropelló a una multitud, dejó ocho heridos y apuñaló a un testigo

El brutal ataque ocurrió en pleno centro de Módena. El conductor, un joven de 31 años con antecedentes psiquiátricos, embistió a peatones a gran velocidad y terminó su raid sangriento atacando a cuchillazos a quienes intentaban detenerlo.

Al menos ocho heridos, dos de gravedad, fue el saldo del ataque de un automovilista en Módena, Italia, que embistió a gran velocidad a una multitud antes de perder el control del auto y estrellarse contra la vidriera de un comercio. Cuando intentó escapar, también atacó con un cuchillo a una persona que quiso detenerlo.

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El hecho sucedió en Via Emilia, una arteria histórica y muy concurrida de la ciudad, cerca de Largo Garibaldi y Largo Porta Bologna. Según reconstruyeron medios italianos y autoridades locales, el conductor aceleró su Citroën C3 de manera deliberada sobre la vereda, atropellando a numerosas personas.

El caso más impactante es el de una mujer de 55 años que sufrió heridas devastadoras y, según el parte médico oficial, debió ser sometida a una amputación bilateral de sus piernas tras ser aplastada contra una ventana. Otras dos víctimas debieron ser trasladadas de urgencia en helicóptero a hospitales de Bolonia debido a la gravedad extrema de sus lesiones.

En Modena (Italia), un terrorista de origen marroquí arrolló a 12 peatones y apuñaló a varios. Luca Signorelli, héroe italiano, lo persiguió, recibió puñaladas y junto a otros civiles lo redujo hasta que llegó la policía. El valor civil no se rinde! pic.twitter.com/bWBe61rtqQ

Lejos de detenerse tras el choque, el horror continuó cuando el conductor descendió del vehículo destrozado e intentó escapar a pie. Armado con un cuchillo, atacó con furia a quienes intentaban frenarlo. Luca Signorelli, uno de los transeúntes que intervino para auxiliar a las víctimas, terminó con puñaladas cerca del corazón y en la cabeza. "Lo seguimos entre varios y apareció detrás de unos autos con un cuchillo en la mano", relató el hombre ensangrentado, que logró reducir al agresor junto a otros vecinos.

El atacante fue identificado como Salim El Koudri, un ciudadano italiano de 31 años, hijo de inmigrantes marroquíes y residente en la zona. Las autoridades confirmaron que el licenciado en Economía, que no poseía antecedentes penales, estaba recibiendo tratamiento psiquiátrico por diversos problemas de salud mental. Tras su detención, la Policía realizó un registro en su domicilio en Ravarino, donde hasta el momento no hallaron indicios de radicalización terrorista, aunque todas las hipótesis permanecen abiertas debido a la naturaleza deliberada del acto.

italia modena El atacante fue identificado como Salim El Koudri, un ciudadano italiano de 31 años, hijo de inmigrantes marroquíes. Stringer (REUTERS)

El alcalde Massimo Mezzetti destacó públicamente el "coraje" de las personas que persiguieron y capturaron al delincuente antes de que pudiera herir a más gente. Incluso el presidente de la República, Sergio Mattarella, se comunicó con el jefe comunal para transmitir sus condolencias y pedir que se agradezca formalmente a los vecinos que arriesgaron su vida para frenar la masacre.

Mientras Italia intenta asimilar el golpe, la primera ministra Giorgia Meloni aseguró que sigue la investigación con "máxima atención" y expresó su total solidaridad con las víctimas. Las autoridades trabajan ahora para determinar el móvil definitivo del ataque, basándose en las cámaras de seguridad que muestran cómo el vehículo realizó un giro brusco y aceleró directamente hacia la multitud, lo que descarta la posibilidad de un accidente fortuito.

italia modena1 Una mujer de 55 años fue la herida de más gravedad: podrían amputarle las piernas.

Mirá el escalofriante momento en el que el conductor atropella a once peatones en Módena

Embed Ecco l'attacco di #Modena. Le immagini valgono più di mille parole. Alla guida Salim El Koudri. In Italia serve pulizia. pic.twitter.com/eYCGca2Xce — Marco Maggioni (@marcmaggioni) May 16, 2026