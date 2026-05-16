Cuándo vuelve a jugar River tras el triunfo ante Rosario Central

El equipo de Eduardo Coudet venció al Canalla en el Monumental y se metió en la final por el título del Torneo Apertura. El Millonario ya piensa en el siguiente encuentro.

River Plate le ganó a Rosario Central en el Estadio Monumental por las semifinales del Torneo Apertura 2026 y disputará la final por el título local, partido que se jugará el próximo fin de semana en Córdoba. El equipo millonario volverá a los entrenamientos para preparar el próximo partido.

El siguiente encuentro del equpo de Eduardo "Chacho" Coudet será en el plano internacional por la quinta fecha del Grupo H en la Copa Sudamericana. El duelo contra Bragantino se disputará el próximo miércoles 20 de mayo a las 21:30 en el estadio Monumental. Será la penúltima jornada de esta fase, partido al que River llega tranquilo como líder absoluto con 10 unidades, a 4 puntos de los segundos.

El domingo 24 de mayo, en el Estadio Mario Alberto Kempes, en la ciudad de Córdoba, el conjunto millonario jugará una nueva final por un título local. El partido, que se disputará a las 15:30 y coronará al campeón del Torneo Apertura 2026, será contra el vencedor de la segunda semifinal que se jugará en La Paternal entre Argentinos Juniors y Belgrano.

La semana siguiente, el miércoles 27 de mayo a las 21:30, el conjunto del Chacho Coudet cerrará su participación en la fase de grupos contra Blooming, equipo boliviano que cuenta con solo un punto en el certamen, por lo que no debería generar mayores complicaciones al conjunto de Núñez en el Monumental.

River, en los últimos partidos, tanto por la competencia local como por el certamen continental, muestra mejoras en cuanto al juego colectivo, pero cuenta con una figura destacada que crece a pasos agigantados. Se trata de Santiago Beltán, el joven arquero que fue expulsado de forma polémica en el último partido por Copa Sudamericana y se perderá el partido ante Bragantino, quien se convirtió en una pieza clave en el buen pasar del Millonario en el último tiempo y lo confirmó en el triunfo por penales ante San Lorenzo por los octavos de final del Torneo Apertura.

Malas noticias en Núñez: Agustín Ruberto se rompió los cruzados y es baja en River

River recibió un cachetazo esta semana, en pleno festejo por el pase a semifinales del torneo local. El delantero Agustín Ruberto se rompió el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda durante la práctica del martes y deberá ser operado en los próximos días, con una recuperación mínima de ocho meses.

Agustin Ruberto El juvenil Millonario tendrá varios meses de recuperación. TNT Sports

El diagnóstico fue una dura noticia para el juvenil de 20 años, ya que reincide en la misma lesión que sufrió en febrero de 2025 durante el Sudamericano Sub 20 con la Selección argentina. El cuerpo técnico, comandado por Eduardo Coudet, decidió postergar el anuncio oficial hasta pasado el triunfo ante Gimnasia para no golpear el ánimo del plantel.

La baja del delantero se traduce en un dolor de cabeza para el Chacho de cara a los próximos partidos del equipo de Núñez porque pierde una carta de recambio importante en ofensiva, justo cuando Ruberto empezaba a ganar rodaje en Primera. El regreso del joven a las canchas recién se daría en 2027.