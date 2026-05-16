Gran Hermano y una nueva denuncia por discriminación: el fuerte descargo de Tamara Paganini

Tamara Paganini quedó en medio de las críticas de los seguidores de Gran Hermano por sus dichos contra Franco Zunino, a quien trató de "hijo bobo" de Yanina Zilli.
La mediática quedó en el centro de las críticas por una frase que usó para descalificar a Franco Zunino. Aseguró que malinterpretaron sus palabras y lamentó: "Es difícil hablar sin que agarren alguna cosa que dijiste para tergiversar".
Tamara Paganini quedó en medio de las críticas de los seguidores de Gran Hermano por sus dichos contra Franco Zunino, a quien trató de "hijo bobo" de Yanina Zilli.
Luego de la ola de repudio en las redes sociales, donde se viralizó el video y la frase de discriminación, la mediática tuvo que salir a explicar qué quiso decir. En primer lugar, acusó a su rival de querer usar esa situación en su contra.
Después, negó cualquier intención discriminatoria hacia el jugador: "Le dije 'sos el hijo bobo de Yanina Zilli' y me di cuenta que, en cierto momento, quiso desviar la frase 'hijo bobo' a que yo me estaba refiriendo a una persona con discapacidad o con alguna patología".
Para sumar más confusión, habló de lo que significa esa frase en su vocabulario cotidiano. "Definición, para mí, de hijo bobo: el hijo que, como los padres le hacen todo, nunca va a poder sobrevivir por sí mismo. La mamá le da de comer, el papá lo mantiene, si tiene un problema saltan a defenderlo... Entonces, están criando un hijo bobo, una persona boba", afirmó.
Para dar por terminado el tema, la famosa aclaró que en todo momento se refirió a la personalidad de Zunino. "No se trata de discapacidad, se trata de malcrianza", señaló. Además, apuntó a la mirada del público sobre ella: "Es difícil hablar sin que agarren alguna cosa que dijiste para tergiversar".
Tamara Paganini ingresó a la casa de Gran Hermano Generación Dorada el 30 de marzo de 2026 para ocupar el lugar vacante dejado por Jenny Mavinga, quien abandonó el certamen días antes. La subcampeona de la primera edición (2001) volvió al reality 25 años después de su paso original.