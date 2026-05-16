Gran Hermano y una nueva denuncia por discriminación: el fuerte descargo de Tamara Paganini La mediática quedó en el centro de las críticas por una frase que usó para descalificar a Franco Zunino. Aseguró que malinterpretaron sus palabras y lamentó: "Es difícil hablar sin que agarren alguna cosa que dijiste para tergiversar". Agregar C5N en









El fuerte descargo de Tamara Paganini dejó sabor a poco. Redes sociales

Tamara Paganini quedó en medio de las críticas de los seguidores de Gran Hermano por sus dichos contra Franco Zunino, a quien trató de "hijo bobo" de Yanina Zilli.

Luego de la ola de repudio en las redes sociales, donde se viralizó el video y la frase de discriminación, la mediática tuvo que salir a explicar qué quiso decir. En primer lugar, acusó a su rival de querer usar esa situación en su contra.

Después, negó cualquier intención discriminatoria hacia el jugador: "Le dije 'sos el hijo bobo de Yanina Zilli' y me di cuenta que, en cierto momento, quiso desviar la frase 'hijo bobo' a que yo me estaba refiriendo a una persona con discapacidad o con alguna patología".

Embed TAMARA pidió que se vaya ZUNINO y dijo que "parece un hijo bobo"#GranHermano pic.twitter.com/JJ56aTqoLU — emi (@eeemiliano) May 15, 2026

Para sumar más confusión, habló de lo que significa esa frase en su vocabulario cotidiano. "Definición, para mí, de hijo bobo: el hijo que, como los padres le hacen todo, nunca va a poder sobrevivir por sí mismo. La mamá le da de comer, el papá lo mantiene, si tiene un problema saltan a defenderlo... Entonces, están criando un hijo bobo, una persona boba", afirmó.