A cuánto llegarán el dólar y la inflación a fin de año, según los principales analistas del mercado

El Relevamiento de Expectativas de Mercado proyectó levemente al alza sus pronósticos de inflación para el décimo mes del año. En tanto, el tipo de cambio nominal estaría pegado a la banda superior a fin del 2025.

El Banco Central aumentó las expectativas de inflación para octubre.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) de octubre, que realizó el Banco Central de la República Argentina (BCRA) con la participación de consultoras, bancos y centros de investigación, indicó que la inflación del décimo mes del año se ubicaría en torno al 2,2%, en una corrección de las expectativas al alza, 0,3 puntos más con respecto al informe previo.

El REM, del que fueron parte 42 consultoras y centros de investigación junto a 12 entidades financieras, arrojó que la inflación de octubre fue del 2,2%, y que será del 1,9% en noviembre, 2% en diciembre, 1,8% en enero y 1,7% en febrero. Mientras se espera por el dato oficial que dará a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) el miércoles 12 de noviembre a las 16.

De este modo, las previsiones indican que el IPC finalizaría el 2025 en 29,6%, 0,2 puntos porcentuales por debajo de la previsión anterior. En el mismo sentido, para 2026 el mercado espera que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) trepe 18,7%.

Expectativas por el dólar, PBI y desempleo

En el relevamiento de octubre, los gurúes de la city bajaron sus previsiones de devaluación. Ahora, los analistas proyectan que el tipo de cambio oficial rondará los $1.500 hacia fin de año, con incrementos mensuales cada vez más moderados y siempre dentro del límite establecido por el Gobierno.

Justamente, el presidente Javier Milei ratificó esta semana que el esquema de bandas cambiarias se mantendrá vigente hasta 2027. En ese contexto, el sector privado prevé que el dólar mayorista aumente un 16,3% en 2026, incluso por debajo de la inflación esperada para ese año.

En cuanto a la economía, el mercado mantuvo su proyección de crecimiento del PBI en 3,9% para todo 2025. En los informes anteriores del REM se venía registrando un recorte en las expectativas -desde niveles cercanos al 5%- debido al freno que arrastra la actividad desde febrero.

Por otro lado, el relevamiento de octubre mostró que la tasa de interés de los plazos fijos mayoristas cerraría este año cerca del 35%, y bajaría al 20% hacia fines de 2026. A su vez, los analistas esperan un superávit comercial superior a los u$s8.000 millones tanto este año como el próximo, mientras que el desempleo se mantendría casi sin cambios, en torno al 7%.

Mirá el Relevamiento de Expectativas de Mercado de octubre de 2025

NOTICIA EN DESARROLLO.

