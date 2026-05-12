12 de mayo de 2026 Inicio
En Vivo

El Banco Central volvió a comprar dólares: las reservas tocaron su nivel más alto desde marzo

La entidad que lidera Santiago Bausili adquirió dólares por 85ª jornada consecutiva y las reservas brutas internacionales alcanzaron un máximo que no se veía hace meses: tocaron los u$s46.185 millones.

Por
La autoridad monetaria continúa con su racha compradora.

La autoridad monetaria continúa con su racha compradora.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvió a sumar dólares como parte de su plan de acumulación de reservas y las tenencias de la autoridad monetaria subieron u$s42 millones, aprovechando la estabilidad cambiaria. Este martes adquirió divisas por u$s70 millones, en su 85ª rueda con saldo positivo, y ya capitaliza u$s7.687 millones en el año, de los cuales u$s536 millones corresponden a este mes de mayo.

La autoridad monetaria continúa con su racha compradora.
Te puede interesar:

El Banco Central realizó la mayor compra del mes y las reservas treparon a u$s46.000 millones

La entidad que lidera Santiago Bausili intervino tanto en el Mercado Libre de Cambios (15,7% de la oferta privada, unos u$s447,1 millones) como en operaciones "en bloque", pactadas con empresas o provincias; de esta manera, las reservas brutas internacionales perforaron el techo de los u$s46.000 millones y se ubicaron en los u$s46.185 millones, un máximo que no se veía desde el 4 de marzo (u$s46.210 millones). La adquisición de este martes llevó el saldo acumulado en el año a superar los u$s7.000 millones, alcanzando el 76,87% de la meta anual de adquisición de divisas previstas para 2026.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BancoCentral_AR/status/2054290833717817584&partner=&hide_thread=false

La inédita racha compradora se da en el marco de proyecciones oficiales de adquisición de divisas para este 2026 en torno al rango de 10.000 a 17.000 millones de dólares, condicionado por la demanda de pesos y el ingreso de divisas.

La acumulación de reservas es una señal que esperaba el mercado, ya que, en el marco de la "Fase de Remonetización 2026", la autoridad monetaria preveía un proceso de compras diarias que se limitaba a una participación de hasta el 5% del volumen operado. El presidente del BCRA, Santiago Bausili, remarcó que la compra de divisas estaría atada a la demanda de pesos y al ingreso de dólares.

El FMI y los bancos de inversión también venían reclamando una política cambiaria que permitiera robustecer las arcas del organismo estatal, como sucedió en los primeros dos meses del año, con el objetivo de consolidar la estabilidad macroeconómica y sentar bases más sólidas para el crecimiento.

reservas 12-5

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Banco Central de la República Argentina (BCRA).

El BCRA realizó la compra diaria de dólares más alta del mes y el saldo anual superó los u$s7.500 millones

El dólar oficial arrancó la semana con tendencia bajista.

El dólar volvió a desplomarse y casi perfora los $1.400

El dólar oficial atraviesa mayo con estabilidad.

El dólar mayorista cerró por debajo de los $1.400 tras dos jornadas en alza

El dólar oficial viene de una semana con una leve alza.

El dólar arranca la semana por encima de los $1.400 tras un leve rebote

El dólar completó una semana en alza. 

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 9 de mayo

El dólar cerró la semana arriba de los $1.400 en el Banco Nación. 

Sin cambios en el cierre, el dólar igual completó una semana alcista

Rating Cero

Claudio Omar García.

El Turco García respaldó la marcha universitaria y tuvo un picante cruce con un militante libertario

El influencer apuntó a Milei por el desfinanciamiento de las universidades públicas.

Momo cruzó a Milei en defensa de universidad pública: "Quieren que seamos burros"

El conductor uso las redes sociales para anunciar una triple eliminación en el juego de Telefe.

Escándalo en Gran Hermano: Santiago del Moro anunció una triple eliminación masiva antes del repechaje

Amaia Montero tuvo una mala performance y los fanáticos de  La Oreja de Van Gogh no se lo perdonaron y la mataron en redes.
play

Volvió la cantante original de La Oreja de Van Gogh y la fulminaron en redes sociales

Santiago Del Moro anunció una nueva eliminación en Gran Hermano.

Expulsaron a una jugadora de Gran Hermano 2026: qué pasó

Jamiroquai tocará en Buenos Aires para celebrar los 30 años de Virtual Insanity.

Jamiroquai llega a Argentina: anticipo del nuevo disco y 30 años de un hit inolvidable

últimas noticias

Claudio Omar García.

El Turco García respaldó la marcha universitaria y tuvo un picante cruce con un militante libertario

Hace 12 minutos
Edinson Cavani busca volver a jugar en Boca tras su lesión.

Cavani recibió el alta médica en Boca y podría ser suplente contra Cruzeiro

Hace 17 minutos
Martín Llaryora y Maximiliano Pullaro en la expo TodoLactea 2026.

Llaryora y Pullaro pidieron que el Súper RIGI incluya baja de retenciones para el agro

Hace 21 minutos
Hay dos mujeres detenidas por el crimen de Jeremías Monzón.

Asesinato de Jeremías Monzón: sobreseyeron a uno de los adolescentes implicados

Hace 35 minutos
El influencer apuntó a Milei por el desfinanciamiento de las universidades públicas.

Momo cruzó a Milei en defensa de universidad pública: "Quieren que seamos burros"

Hace 40 minutos