El Banco Central volvió a comprar dólares: las reservas tocaron su nivel más alto desde marzo La entidad que lidera Santiago Bausili adquirió dólares por 85ª jornada consecutiva y las reservas brutas internacionales alcanzaron un máximo que no se veía hace meses: tocaron los u$s46.185 millones. Por + Seguir en







La autoridad monetaria continúa con su racha compradora.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvió a sumar dólares como parte de su plan de acumulación de reservas y las tenencias de la autoridad monetaria subieron u$s42 millones, aprovechando la estabilidad cambiaria. Este martes adquirió divisas por u$s70 millones, en su 85ª rueda con saldo positivo, y ya capitaliza u$s7.687 millones en el año, de los cuales u$s536 millones corresponden a este mes de mayo.

La entidad que lidera Santiago Bausili intervino tanto en el Mercado Libre de Cambios (15,7% de la oferta privada, unos u$s447,1 millones) como en operaciones "en bloque", pactadas con empresas o provincias; de esta manera, las reservas brutas internacionales perforaron el techo de los u$s46.000 millones y se ubicaron en los u$s46.185 millones, un máximo que no se veía desde el 4 de marzo (u$s46.210 millones). La adquisición de este martes llevó el saldo acumulado en el año a superar los u$s7.000 millones, alcanzando el 76,87% de la meta anual de adquisición de divisas previstas para 2026.

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La acumulación de reservas es una señal que esperaba el mercado, ya que, en el marco de la "Fase de Remonetización 2026", la autoridad monetaria preveía un proceso de compras diarias que se limitaba a una participación de hasta el 5% del volumen operado. El presidente del BCRA, Santiago Bausili, remarcó que la compra de divisas estaría atada a la demanda de pesos y al ingreso de dólares.

El FMI y los bancos de inversión también venían reclamando una política cambiaria que permitiera robustecer las arcas del organismo estatal, como sucedió en los primeros dos meses del año, con el objetivo de consolidar la estabilidad macroeconómica y sentar bases más sólidas para el crecimiento.