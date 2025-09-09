9 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 9 de septiembre

El oficial opera a $1.382 para la compra y $1.435,17 tras una apertura caliente de la semana postelecciones legislativas bonaerenses, con triunfo de Fuerza Patria.

Por
El dólar oficial sigue bajo alta presión mientras se acercan las elecciones nacionales de octubre.

El dólar oficial sigue bajo alta presión mientras se acercan las elecciones nacionales de octubre.

Freepik

El dólar oficial cotiza este martes a $1.382 para la compra y $1.435,17 para la venta, tras una apertura de la semana postelecciones legislativas bonaerenses, con triunfo de Fuerza Patria, con un fuerte salto de $50 al cierre, pero que fue aun más alto durante la rueda del lunes. Además, siguen las repercusiones de la decisión del Gobierno de intervenir en el mercado de cambios luego de que haya rozado el techo de la banda impuesta por el Ministerio de Economía, que hoy se ubica en $1.870. Por otro lado, la divisa en el Banco Nación opera a $1425; mientras que el blue se comercializa a $1385.

Sube la presión sobre el dólar tras las elecciones bonaerenses y en la previa de los comicios de octubre.
Te puede interesar:

Banco por banco, a cuánto cotiza el dólar tras rozar el techo de la banda

"El Tesoro Nacional anuncia que a partir del día de la fecha participará en el mercado libre de cambios con el fin de contribuir a su liquidez y normal funcionamiento", publicó el martes en su cuenta de X el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, en lo que es una medida intempestiva de la administración libertaria a semanas de las legislativas nacionales de octubre, claves para el futuro político del presidente Javier Milei.

Tras las críticas, Quirno rechazó de manera categórica que el Gobierno hubiera modificado el régimen cambiario o la política de bandas vigente. "No hay ninguna rotura del esquema cambiario, no hay ninguna rotura del esquema de bandas. Nosotros seguimos. El Banco Central seguirá comprando pesos en el tope de la banda, seguirá vendiendo pesos en el piso de la banda. Eso nada ha cambiado", planteó en diálogo con A24, y apuntó: "Esto hay que situarlo en el contexto preelectoral que estamos viviendo, donde tenemos una oposición que ha decidido hacerle la guerra a los argentinos".

El álgido pasar de la moneda extranjera, además, se encuentra marcado por las nuevas restricciones a las entidades bancarias anunciadas por el Banco Central, novedades en el escándalo de presuntas coimas que salpican al Gobierno y la censura sobre el periodismo ejercida desde Casa Rosada y avalada por la Justicia.

En lo que va de 2025, el dólar oficial acumula una suba de $374,89 tras haber cerrado 2024 a $1.060,28.

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotiza a $1382,25 para la compra y $1435,17 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1365 para la compra y $1.425 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1355 para la compra y $1.385 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1409.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotiza a $1852,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1439,27, mientras que el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1434,92.

Dólar futuro

El dólar futuro de agosto se vende a $1443.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El dólar acapara todas las miradas en el inicio de la semana luego de las elecciones bonaerenses.

El dólar se disparó tras la derrota del Gobierno en la provincia de Buenos Aires y rozó el techo de la banda

El dólar se lleva todas las miradas en la primera jornada de repercusiones de la derrota de La Libertad Avanza en las elecciones bonaerenses.

Banco por banco, a cuánto cotiza el dólar tras la derrota del Gobierno

El dólar había cerrado el viernes en $1.380.

Tras la derrota del Gobierno, el dólar cripto se disparó a $1.460 y luego recortó la suba

El dólar oficial se mantiene en la mitad superior de la banda de flotación dispuesta por el Gobierno.

Expectativa por la reacción del dólar tras las elecciones bonaerenses

Dólar: a cuánto cotiza el 6 de septiembre.

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 6 de septiembre

El Gobierno quiere llegar a octubre con el dólar controlado. 

El futuro del dólar y el plan económico del Gobierno después de las elecciones legislativas

Rating Cero

Juan Amorin y Andrea Rincón conducen la nueva versión de TVR.

¿Querés venir a ver TVR en vivo? ¡Anotate y vení a la tribuna de C5N!

Cande Vetrano rompió el silencio sobre el supuesto romance entre Andrés Gil y Gimena Accardi

Cande Vetrano habló por primera vez sobre el supuesto romance entre Andrés Gil y Gimena Accardi

La modelo reveló un nuevo look y las redes estallaron.

El look de Pampita que dio que hablar: un vestido súper ajustado que será tendencia en verano

De qué se trata este título de Netflix que protagoniza Nico Furtado.
play

Está en Netflix, es una película apasionante y la protagoniza Nico Furtado

María Pedraza protagonizará un thriller erótico neo-noir dirigido por Ben Cookson, donde dará vida a Bianca, mostrando cómo el cambio de look se conecta directamente con su próximo personaje.

La impresionante transformación de María Pedraza: irreconocible

Telaraña, una nueva película estadounidense que llegó a la popular plataforma de streaming, Netflix.
play

De qué se trata Telaraña, la película de suspenso y secuestros que sube en las tendencias de Netflix

últimas noticias

Informron nuevos feriados en el mes en curso

Este feriado confirmado para septiembre 2025 afecta todas las rutinas y lo debés conocer: cuál es

Hace 7 minutos
Juan Amorin y Andrea Rincón conducen la nueva versión de TVR.

¿Querés venir a ver TVR en vivo? ¡Anotate y vení a la tribuna de C5N!

Hace 9 minutos
ARCA informó los valores actuales de la cuota del Monotributo

Cuándo se debe pagar la cuota del monotributo de ARCA en septiembre 2025

Hace 9 minutos
El dólar oficial sigue bajo alta presión mientras se acercan las elecciones nacionales de octubre.

El dólar, en tensa calma cerca del techo de la banda

Hace 25 minutos
Manifestantes incendiaron el Parlamento y otros edificios gubernamentales.

Crisis en Nepal: manifestantes incendiaron el Parlamento tras la renuncia del primer ministro

Hace 30 minutos