La reacción de Zoe Bogach al ver a su ex Manuel Ibero a los besos con Lola Tomaszeuski

La influencer usó sus redes sociales frente al nuevo vínculo que se formó dentro del reality. El acercamiento entre los dos participantes ya es uno de los temas del momento en las redes.

Zoe Bogach reapareció en sus redes sociales justo cuando sus seguidores esperaban que dijera algo sobre el romance entre su ex Manuel Ibero y Lola Tomaszeuski dentro de Gran Hermano Generación Dorada. La respuesta llegó con la influencer eligiendo el humor y la ironía para esquivar el tema.

"Yo recuperándome y ustedes esperando que opine de la nueva temporada de Cris Morena", escribió en sus historias de Instagram junto a una foto desde la cama de una clínica, vendada en la zona del busto y todavía conectada al suero mientras tomaba un té. La frase funcionó como una respuesta indirecta mientras se recupera.

La cirugía no fue una sorpresa para quienes siguen a Zoe. Un mes antes había generado polémica al mostrar en sus redes el regalo que le había hecho su mamá, una operación de busto, y había salido al cruce de las críticas con firmeza: "Si no te gusta algo de tu cuerpo y tenés la posibilidad de cambiarlo, hacelo. Nadie te lo prohíbe: sos libre de decidir sobre tu cuerpo". Finalmente se sometió a la intervención y en este momento está enfocada en su recuperación, por lo que prefirió mantenerse al margen del debate sobre su expareja.

Manuel Ibero y Lola Tomaszeuski a los besos en Gran Hermano

Lola Tomaszeuski regresó a la casa de Gran Hermano Generación Dorada a través del repechaje y el reencuentro con Manuel Ibero no tardó en derivar en algo más que una amistad. La participante, que durante su primera etapa en el reality había generado un vínculo muy cercano con Manu, volvió esta vez en situación de soltera y sin intenciones de frenar lo que sentía.

La química entre ambos se retomó desde el primer momento. En un intercambio que las cámaras registraron, Lola le comentó a Manu que lo había visto triste en los últimos días y que necesitaba un poco de alegría. La respuesta de él no dejó lugar a interpretaciones: "En realidad me hacías falta vos. No la alegría".

Embed Así fue como Lola le contó a Manu que estaba separada y se dieron su primer beso.#GranHermano pic.twitter.com/kbdhSbb86T — emi (@eeemiliano) May 22, 2026

Minutos después de que finalizara la gala del repechaje, los dos se fueron al patio solos y las cámaras captaron el beso que muchos seguidores esperaban desde hacía semanas. Manuel, que hasta hace poco se refería a ella como "su hermanita" para disimular lo que sentía, le había adelantado que "no iba a aguantar tanto" la espera. El primer beso tuvo lugar en el sillón dorado del living y quedó sellado con una promesa directa: "Me dejás una vez más y te fulmino".