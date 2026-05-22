IR A
IR A

La reacción de Zoe Bogach al ver a su ex Manuel Ibero a los besos con Lola Tomaszeuski

La influencer usó sus redes sociales frente al nuevo vínculo que se formó dentro del reality. El acercamiento entre los dos participantes ya es uno de los temas del momento en las redes.

Prefirió mantenerse al margen del debate sobre su expareja.

Prefirió mantenerse al margen del debate sobre su expareja.

Redes sociales

Zoe Bogach reapareció en sus redes sociales justo cuando sus seguidores esperaban que dijera algo sobre el romance entre su ex Manuel Ibero y Lola Tomaszeuski dentro de Gran Hermano Generación Dorada. La respuesta llegó con la influencer eligiendo el humor y la ironía para esquivar el tema.

Santiago del Moro anunció la nueva placa de nominados
Te puede interesar:

Cómo quedó la placa de nominados de Gran Hermano tras el repechaje, los Golden Tickets y los nuevos ingresos

"Yo recuperándome y ustedes esperando que opine de la nueva temporada de Cris Morena", escribió en sus historias de Instagram junto a una foto desde la cama de una clínica, vendada en la zona del busto y todavía conectada al suero mientras tomaba un té. La frase funcionó como una respuesta indirecta mientras se recupera.

La cirugía no fue una sorpresa para quienes siguen a Zoe. Un mes antes había generado polémica al mostrar en sus redes el regalo que le había hecho su mamá, una operación de busto, y había salido al cruce de las críticas con firmeza: "Si no te gusta algo de tu cuerpo y tenés la posibilidad de cambiarlo, hacelo. Nadie te lo prohíbe: sos libre de decidir sobre tu cuerpo". Finalmente se sometió a la intervención y en este momento está enfocada en su recuperación, por lo que prefirió mantenerse al margen del debate sobre su expareja.

Zoe Bogach

Manuel Ibero y Lola Tomaszeuski a los besos en Gran Hermano

Lola Tomaszeuski regresó a la casa de Gran Hermano Generación Dorada a través del repechaje y el reencuentro con Manuel Ibero no tardó en derivar en algo más que una amistad. La participante, que durante su primera etapa en el reality había generado un vínculo muy cercano con Manu, volvió esta vez en situación de soltera y sin intenciones de frenar lo que sentía.

La química entre ambos se retomó desde el primer momento. En un intercambio que las cámaras registraron, Lola le comentó a Manu que lo había visto triste en los últimos días y que necesitaba un poco de alegría. La respuesta de él no dejó lugar a interpretaciones: "En realidad me hacías falta vos. No la alegría".

Embed

Minutos después de que finalizara la gala del repechaje, los dos se fueron al patio solos y las cámaras captaron el beso que muchos seguidores esperaban desde hacía semanas. Manuel, que hasta hace poco se refería a ella como "su hermanita" para disimular lo que sentía, le había adelantado que "no iba a aguantar tanto" la espera. El primer beso tuvo lugar en el sillón dorado del living y quedó sellado con una promesa directa: "Me dejás una vez más y te fulmino".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Charlotte Caniggia, la apuesta fuerte de la producción del reality.

El insólito pedido de Charlotte Caniggia en Gran Hermano que descolocó a todos

El participante de GH Generación Dorada se expone a una posible sanción.

Gran Hermano: Brian Sarmiento rompió el aislamiento y en las redes piden puerta giratoria

Carmiña Masi de Gran Hermano.

"Pídanle disculpas a la gente": Carmiña Masi planea demandar a Gran Hermano

Andrea del Boca reingresó al reality.

El histórico acuerdo económico que convenció a Andrea del Boca para volver a Gran Hermano

La mujer del exfutbolista entró al juego con una fuerte advertencia a sus compañeros

Gran Hermano: quién es Mariela Pietro, la mujer del Turco García que entró a la casa

Lola y Manuel oficializaron su amor en Gran Hermano.

El esperado encuentro entre dos participantes de Gran Hermano que revolucionó las redes: "Gracias por volver"

últimas noticias

Antonela Rocuzzo y sus accesorios de lujo marcan tendencia.

Cómo son y cuánto cuestan las carteras Louis Vuitton que usa Antonela Roccuzzo

Hace 6 minutos
Su pareja nunca recibió el pago acordado y el vehículo nunca fue devuelto.

Una ex participante de Gran Hermano sufrió una estafa millonaria: "Está devastada"

Hace 24 minutos
play

Máxima tensión en Bolivia: un nuevo día de represión contra los manifestantes

Hace 32 minutos
El famoso reality de la cocina sufre una crisis.

Crisis en un exitoso programa: podría quedarse sin sus máximas figuras y hay preocupación

Hace 51 minutos
Stavros Floros, el joven participante al que le amputaron la pierna tras un accidente.

Un famoso reality le dio un suculento premio en euros a un participante que sufrió una amputación de su pierna

Hace 54 minutos