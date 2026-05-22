22 de mayo de 2026 Inicio
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La Sociedad Rural celebró la baja de retenciones, pero advirtió: "Apuntamos a que sean cero"

El titular de la entidad, Nicolás Pino, reconoció que la noticia "no la esperábamos" y resaltó la receptividad del Gobierno. "Le decimos que hay que hacer otras cosas porque si no, no alcanza", explicó.

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Es la cuarta baja de retenciones que realiza el Gobierno. 

Es la cuarta baja de retenciones que realiza el Gobierno.  

El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, destacó este viernes la baja de retenciones anunciada por el presidente Javier Milei, aunque advirtió que "no alcanza" y aseguró: "Apuntamos a que sean cero". Las reducciones alcanzan al trigo, la cebada y la soja, mientras que también habrá rebajas para el sector automotriz, petroquímico y de maquinarias.

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“No lo esperábamos, siempre mostramos los resultados y son muy receptivos en el Gobierno, pero no lo esperábamos”, señaló en un primer momento el representante de la entidad agraria en una entrevista por A24.

Pese a la satisfacción manifestada, puso reparos al señalar: “Apuntamos a que las retenciones sean cero. Los números que se venían viendo eran muy finos porque venimos trabajando con aumentos de costos por el combustible. La baja genera más producción, que genera virtud para todo el país”.

Al Gobierno le decimos que hay que hacer otras cosas porque si no, no alcanza. Falta mucha infraestructura, la mala infraestructura hace al costo argentino. Hoy empiezan tímidamente las líneas de crédito en algunos bancos”, insistió Pino en los reclamos al Presidente.

Javier Milei Nicolás Pino Sociedad Rural mate
Nicolás Pinto junto a Javier Milei.

Nicolás Pinto junto a Javier Milei.

“Es un Gobierno que tiene gente que entiende de campo. No creemos que las medidas generen especulación. La sociedad está en una relación mucho mejor hoy con el campo, siempre fue algo lindo visto por los argentinos; si hubo un problema, fueron los dirigentes. Hoy no se recibe tanta agresividad”, consideró sobre el final el titular de la SRA.

El Gobierno aseguró que el campo registró una cosecha récord de 163,2 millones de toneladas

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este viernes que el campo registró una cosecha récord de 163,2 millones de toneladas en la campaña 2025/2026. El dato, representa un crecimiento del 21,25% en relación al periodo anterior y la entrada al país de una gran cantidad de divisas.

"Según datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, la producción de los 6 principales cultivos a nivel nacional en la campaña 2025/2026 alcanzó un máximo histórico", señaló el titular del Palacio de Hacienda en su cuenta de X.

El detalle de la cosecha quedó de la siguiente manera:

  • La soja alcanzó una producción de 49,9 millones de toneladas, con un promedio de rendimiento por hectárea de 30,6 quintales
  • El maíz registró una producción de 70 millones de toneladas, alcanzando un récord para los últimos 20 años. Los rindes del cultivo alcanzaron en promedio a 72 qq/ha.
  • El girasol marcó un récord histórico de producción con 7,4 millones de toneladas y un promedio de rendimiento a nivel país de 23,4 qq/ha.
  • El trigo registró una producción de 27,9 millones de toneladas, alcanzando también un máximo de la serie histórica.
  • La cebada y el sorgo aportaron 5,6 y 2,4 millones de toneladas, respectivamente.

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