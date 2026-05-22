Un famoso reality le dio un suculento premio en euros a un participante que sufrió una amputación de su pierna

Una inesperada decisión sacudió al reality tras el dramático accidente que cambió para siempre la vida de uno de sus participantes.

El reality Survivor Grecia quedó en el centro de la escena internacional tras una conmovedora decisión de su producción luego del dramático accidente que sufrió uno de sus participantes. En el último episodio del ciclo, las autoridades del programa resolvieron entregarle el premio principal a Stavros Floros , el joven concursante que sufrió la amputación parcial de una pierna durante una actividad acuática en el Caribe .

La noticia fue anunciada durante el “consejo” final emitido el pasado 20 de mayo, cuando el conductor Giorgos Lianos sorprendió a todos los participantes con el anuncio. Según explicó, la producción decidió priorizar “la vida humana” y la recuperación del joven por encima de la competencia televisiva.

“El verdadero sobreviviente es aquel que tuvo que luchar contra los desafíos más duros de la vida” , expresó Lianos frente a cámara al comunicar que Floros recibiría los 250 mil euros del premio mayor , una suma que equivale a más de 280 mil dólares y que generó una fuerte repercusión en Grecia y otros países europeos.

El accidente del participante de 22 años provocó además que el reality suspendiera temporalmente las grabaciones y adelantara el cierre de la temporada . En las últimas horas, el propio Floros rompió el silencio en sus redes sociales y agradeció el apoyo recibido desde distintas partes del mundo. “En estos días difíciles y a pesar del dolor y las dificultades, leo mensajes de todo el mundo y gano fuerza y coraje” , escribió el joven en una publicación que rápidamente se viralizó.

Así fue el accidente que sufrió el participante de “Survivor Grecia”

De acuerdo a lo informado por medios griegos, Stavros Floros practicaba pesca submarina cerca de Isla Saona, una de las zonas turísticas más visitadas del Caribe dominicano, cuando ocurrió el violento accidente.

El joven estaba dentro del agua junto a otros participantes del reality cuando fue impactado por la hélice de una lancha motora. Las heridas fueron de extrema gravedad y los médicos debieron amputarle parte de una de sus piernas para salvarle la vida.

En un primer momento trascendió que los jugadores no contaban con la señalización adecuada para advertir a las embarcaciones sobre su presencia en el agua. Sin embargo, posteriormente comenzaron a circular imágenes donde se observa una boya amarilla junto a Floros mientras recibía asistencia médica, lo que podría modificar la investigación sobre las responsabilidades del hecho.

Además, uno de sus compañeros alcanzó a gritarle segundos antes del impacto al notar el acercamiento de la lancha. Ese aviso le permitió sumergirse rápidamente y evitó que el golpe se produjera en la cabeza o el torso, una situación que podría haber tenido consecuencias fatales.