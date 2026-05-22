Crisis en un exitoso programa: podría quedarse sin sus máximas figuras y hay preocupación

La nueva entrega de MasterChef Celebrity en la pantalla de Telefe asoma como una de las que más dudas generan. Si bien se proyecta lanzar el ciclo antes del cierre del año para abarcar el verano tal como ocurrió en 2026, la mayor incógnita gira en torno a la permanencia de sus jurados históricos . La incertidumbre se profundizó luego de que algunos de los miembros del staff reconocieran que aún no definieron su continuidad en el programa que conduce Wanda Nara .

Donato de Santis fue el primero que confirmó en el último programa de la edición pasada que ya no formará parte del programa de cocina de los más famosos. “Estoy cansado” , manifestó el conocido chef, confirmando su ausencia en la venidera temporada. Esta baja representa una pérdida compleja, considerando que se consolidó como una pieza fundamental de la estructura desde el inicio y como uno de los personajes que mayor afecto despierta en la audiencia. En ese sentido, sugirió que vería con muy buenos ojos que una figura femenina tome su puesto en el estrado del certamen.

Germán Martitegui sembró dudas sobre su participación en Masterchef Celebrity

Germán Martitegui brindó declaraciones en SQP por la pantalla de América TV y dejó abierta la posibilidad de dar un paso al costado. “No me estoy preparando para la próxima temporada, no tengo ni idea. No sé si voy a estar”, disparó el cocinero. “(MasterChef) te pone en pausa toda tu vida, tu familia, tu trabajo, son muchas horas y realmente no lo sé”, sumó.

Germán Martitegui Germán Martitegui

“Seguro hay una lista de gente que quiere ser jurado. No sé si sigue, no nos avisaron, no sabemos nada nosotros”. La frase llamó la atención sobre todo en la producción que se puso manos a la obra para intentar convencerlo. Sin embargo quedan las puertas abiertas de cara a lo que pueda suceder en el nuevo comienzo del exitoso programa que tuvo el final de esta temporada el 19 de marzo.