Donald Trump redobla la presión contra Maduro y anunció el "cierre total" del espacio aéreo de Venezuela El presidente de EEUU envió un mensaje en su propia red social “a todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas”. Por + Seguir en







Fuerte anuncio del presidente de EEUU sobre Venezuela.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, redobló este sábado la presión sobre Nicolás Maduro al anunciar el "cierre total" del espacio aéreo de Venezuela. Lo hizo al publicar un mensaje en su propia red social dirigido “a todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas”.

A través de su cuenta en la red social Truth, el mandatario estadounidense manifestó: “A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas: les rogamos que consideren que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad. ¡Gracias por su atención!“.

El mensaje se enmarca en jornadas con alto conflicto discursivo entre ambos mandatarios y luego de que medios internacionales revelen que Trump mantuvo una conversación telefónica con Maduro donde le advirtió que EEUU incrementará las acciones militares, en caso que no abandone la ciudad de Caracas en el corto plazo.

aviones venezolanos Además, la advertencia del republicano ocurre en medio de nuevo nuevo despliegue de las fuerzas militares en el Mar Caribe, cerca de Venezuela, con portaaviones USS Gerald R. Ford, diversos barcos, aviones de combate y más de 12 mil efectivos con el objetivo de combatir la organización del narcotráfico, protegidas presuntamente por el mandatario venezolano.