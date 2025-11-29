"Me invitó a retirarme": Chechu Bonelli se quebró al hablar de su exsuegra tras separarse de Darío Cvitanich La periodista contó que le dijeron que tenía que cortar el vínculo con la madre del exfutbolista, tras la ruptura, después de 14 años de relación y 3 hijas. Cómo reaccionó él. + Seguir en







La pareja se separó después de 14 años de matrimonio y 3 hijas en común. Redes Sociales

La modelo Chechu Bonelli contó uno de los momentos más dolorosos que atravesó luego de su separación del exfutbolista Darío Cvitanich, por su excelente vínculo con su exsuegra: "Me invitaron a retirarme".

Las declaraciones de la joven fueron durante su paso por La Casa del Streaming y se hizo viral en redes sociales, más allá del vínculo con su exesposo, por la excelente relación entre ambas mujeres, lo que causó un gran impacto emocional en ella.

"Yo tenía una relación espectacular con mi suegra. Una mujer que me adoptó. Para mí era mi mamá", confesó Bonelli, y agregó: "Me invitaron a retirarme de la familia", después de una relación de afecto de muchos años.

Cuando le consultaron si ya no la veía más, la periodista dijo: “Me invitaron a no tenerlo más, a retirarme de ahí, pero hasta hace poco seguía viajando y amo, o sea, para mí la sensación de hogar es esa, es ir a visitarla y aparte es una genia”, relató con la voz quebrada.

Embed “Me invitaron a no tener más vínculo con mi suegra” dice Chechu pic.twitter.com/96pckrl2QX — SQP (@SQP_oficial) November 29, 2025 La reacción de Darío Cvitanich tras los dichos de Chechu Bonelli Ante las declaraciones de la periodista Chechu Bonelli, el exdeportista Darío Cvitanich comentó una nota del diario Inbobae donde hablaron del caso: “Mirá qué bueno, querías hacerle pagar los pasajes a mi mamá cuando viajaba… y mejor no sigo, con mi flia, mi pareja y mi vida NO…”, opinó sobre su exnovia.