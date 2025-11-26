26 de noviembre de 2025 Inicio
El Tesoro renovó el 96% de los vencimientos ante una desafiante licitación

Se colocaron bonos en pesos a tasa fija, ajustados por inflación y a tasa variable, además de una letra en dólares.

Economía adjudicó casi $14 billones en deuda en pesos y dólares
Economía adjudicó casi $14 billones en deuda en pesos y dólares

El Ministerio de Economía informó este miércoles que el Tesoro Nacional logró renovar el 96,48% de los vencimientos previstos en la anteúltima licitación de deuda del año. En total, se colocaron bonos en pesos por $13,990 millones, un resultado que se ubicó dentro de las expectativas del mercado.

Los rendimientos también se alinearon con el escenario anticipado por los principales brokers, que estimaban tasas cercanas al 35%. Ese fue finalmente el nivel convalidado por la Secretaría de Finanzas.

La operación estuvo precedida por movimientos del Banco Central que buscaron estabilizar el contexto financiero: la autoridad monetaria recortó la tasa de referencia al 20% y aplicó cambios en los encajes bancarios, medidas que ayudaron a dar previsibilidad a la licitación.

Con este desempeño, el Gobierno avanza hacia el cierre del calendario anual de financiamiento con una nueva prueba prevista para diciembre.

