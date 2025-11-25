25 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 25 de noviembre

Tras cuatro jornadas sin operaciones por el feriado, la moneda norteamericana operó en Banco Nación a $1.420 para la compra y $1.470 para la venta. Por su parte, el dólar mayorista llegó a escalar 3% en la rueda y se estabilizó sobre el final. Los financieros también pegaron un salto, mientras que el blue sigue siendo el más barato del mercado.

Por
El dólar oficial se despertó tras varios días de estabilidad.

El dólar oficial se despertó tras varios días de estabilidad.

Pexels

El dólar oficial minorista cotizó este martes a $1.420 para la compra y $1.470 para la venta en el Banco Nación, en el inicio de una semana corta por el feriado del lunes, luego de varios días al alza. Por su parte, el mayorista cerró en $1.447,50, unos $22,50 arriba del cierre del jueves pasado. Mientras que el MEP operó cerca de los $1.500 y el CCL superó ampliamente ese techo. En tanto, el blue sigue siendo el más barato del mercado.

El dólar oficial afrontará una nueva semana corta debido al feriado del lunes.
Te puede interesar:

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 24 de noviembre

Por su parte, luego de la fuerte tensión previa a las elecciones legislativas nacionales, el tipo de cambio busca su punto de equilibrio. Tras conocerse el triunfo de La Libertad Avanza en los comicios el ministro de Economía, Luis Caputo, ratificó que continuará el esquema de banda cambiaria del dólar. "Arriba de $1.500 no va a ir porque está en el techo de la banda", aseguró a la salida del búnker libertario.

El Tesoro de Estados Unidos confirmó este viernes que realizó una operación clave para la economía argentina el mes pasado, con la venta de Derechos Especiales de Giro (DEGs) a nuestro país. El monto total de la operación alcanzó los u$s872 millones, y su único objetivo fue que Argentina pudiera cumplir con el vencimiento de su deuda ante el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En tanto, el BCRA volvió a recortar la tasa de referencia, llevándola del 22% al 20% nominal anual. El movimiento impulsó una caída en los rendimientos de instrumentos de corto plazo (cauciones y repos), incrementó la liquidez en pesos y, al mismo tiempo, reforzó la presión estacional sobre la demanda de dólares.

dólar blue billetes divisas
El dólar oficial viene de una semana al alza.

El dólar oficial viene de una semana al alza.

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotizó a $1.420,51 para la compra y $1.471,87 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense operó a $1.420 para la compra y $1.470 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotizó a $1.440 para la compra y $1.460 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.444.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, operó a $1.911.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) operó a $1.526,03 mientras que el dólar MEP o Bolsa cotizó a $1.480,68.

Dólar futuro

El dólar futuro se vendió a $1.448.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El dólar oficial tuvo una semana sin sobresaltos, pero en la que se mantuvo al alza.

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 23 de noviembre

El dólar oficial y una semana de recuperación con leves subas diarias.

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 22 de noviembre

El dólar oficial cotiza cerca de los $1.400. 

El dólar oficial cotiza cerca de los $1.400 en un viernes sin movimientos

El dólar oficial atraviesa una semana de calma cambiaria.

Rebotó el dólar en el cierre de la semana: el minorista subió $20 y se alejó del piso de los $1.400

El dólar oficial atraviesa una semana de calma cambiaria.

Leve suba del dólar: el oficial y el minorista siguen al alza y se alejaron de los $1.400

El dólar atraviesa una etapa de calma luego de la tensión previa a las elecciones.

El dólar repuntó: el minorista subió $10 y el oficial volvió a los $1.400

Rating Cero

LUX se convirtió en el álbum más reproducido en un día en Spotify por una artista española.

El Vaticano se rinde ante la "espiritualidad" del nuevo álbum de Rosalía

La salud del actor empeoró desde que fuera diagnosticado con afasia y demencia hace tres años.

La familia de Bruce Willis anuncia la donación del cerebro del actor a la ciencia, cuando muera

El actor padece una enfermedad degenerativa y está rodeado por su familia.

El doloroso testimonio de la hija de Bruce Willis: "Aunque no me reconozca, sigue siendo..."

Chainsaw Man: The Movie- Reze Arc también es conocida como Chainsaw Man: La Película: Arco de Reze

Competencia para la Mejor Película Animada: cuáles son los 7 animes que sueñan con el Oscar 2026

Las postales recientes de ambos paseando en Nueva York fortalecieron la idea de una reconciliación.

Tras 11 años, una famosa pareja de Hollywood estaría por casarse: quiénes son y por qué surgió el rumor

El Silencio del Pantano se estrenó en 2020 en Netflix. 
play

La protagoniza Luis Zahera, está en Netflix y es una película de suspenso muy buena

últimas noticias

El Congreso renueva bancas en diciembre.

Congreso: senadores electos jurarán este viernes y los diputados lo harán el miércoles 3 de diciembre

Hace 44 minutos
Lurrique Ferrari tenía 36 años.

Video: un motociclista murió en un show de acrobacia al golpear contra una rampa

Hace 48 minutos
Pablo Quirno: En el mundo no creen que el ajuste genere crecimiento, pero Argentina lo está probando

Quirno: "En el mundo no creen que el ajuste genere crecimiento, pero Argentina lo está probando"

Hace 1 hora
El objetivo de la AFA es mejorar los ingresos de los clubes.

La AFA evalúa lanzar su propio streaming para transmitir las categorías del Ascenso

Hace 1 hora
Bullrich y Monteoliva juntas en la presentación de la ANM

Bullrich deja Seguridad y asume en el Senado: el mensaje clave y la nueva Agencia de Migraciones

Hace 1 hora