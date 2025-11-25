Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 25 de noviembre

El dólar oficial se despertó tras varios días de estabilidad. Pexels

El dólar oficial minorista cotizó este martes a $1.420 para la compra y $1.470 para la venta en el Banco Nación, en el inicio de una semana corta por el feriado del lunes, luego de varios días al alza. Por su parte, el mayorista cerró en $1.447,50, unos $22,50 arriba del cierre del jueves pasado. Mientras que el MEP operó cerca de los $1.500 y el CCL superó ampliamente ese techo. En tanto, el blue sigue siendo el más barato del mercado.

La divisa estadounidense no tuvo movimientos durante dos ruedas, por lo que recién este martes podrían hacerse presentes las repercusiones sobre la noticia publicada por The Wall Street Journal, sobre que lo principales bancos de Estados Unidos, incluidos JPMorgan Chase, Bank of America y Citigroup, desistieron reestructurar el rescate de u$s20.000 millones que se había negociado previamente.

Por su parte, luego de la fuerte tensión previa a las elecciones legislativas nacionales, el tipo de cambio busca su punto de equilibrio. Tras conocerse el triunfo de La Libertad Avanza en los comicios el ministro de Economía, Luis Caputo, ratificó que continuará el esquema de banda cambiaria del dólar. "Arriba de $1.500 no va a ir porque está en el techo de la banda", aseguró a la salida del búnker libertario.

El Tesoro de Estados Unidos confirmó este viernes que realizó una operación clave para la economía argentina el mes pasado, con la venta de Derechos Especiales de Giro (DEGs) a nuestro país. El monto total de la operación alcanzó los u$s872 millones, y su único objetivo fue que Argentina pudiera cumplir con el vencimiento de su deuda ante el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En tanto, el BCRA volvió a recortar la tasa de referencia, llevándola del 22% al 20% nominal anual. El movimiento impulsó una caída en los rendimientos de instrumentos de corto plazo (cauciones y repos), incrementó la liquidez en pesos y, al mismo tiempo, reforzó la presión estacional sobre la demanda de dólares.