Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 25 de noviembre
Tras cuatro jornadas sin operaciones por el feriado, la moneda norteamericana operó en Banco Nación a $1.420 para la compra y $1.470 para la venta. Por su parte, el dólar mayorista llegó a escalar 3% en la rueda y se estabilizó sobre el final. Los financieros también pegaron un salto, mientras que el blue sigue siendo el más barato del mercado.
El dólar oficial se despertó tras varios días de estabilidad.
Pexels
El dólar oficial minorista cotizó este martes a $1.420 para la compra y $1.470 para la venta en el Banco Nación, en el inicio de una semana corta por el feriado del lunes, luego de varios días al alza. Por su parte, el mayorista cerró en $1.447,50, unos $22,50 arriba del cierre del jueves pasado. Mientras que el MEP operó cerca de los $1.500 y el CCL superó ampliamente ese techo. En tanto, el blue sigue siendo el más barato del mercado.
Por su parte, luego de la fuerte tensión previa a las elecciones legislativas nacionales, el tipo de cambio busca su punto de equilibrio. Tras conocerse el triunfo de La Libertad Avanza en los comicios el ministro de Economía, Luis Caputo, ratificó que continuará el esquema de banda cambiaria del dólar. "Arriba de $1.500 no va a ir porque está en el techo de la banda", aseguró a la salida del búnker libertario.
El Tesoro de Estados Unidos confirmó este viernes que realizó una operación clave para la economía argentina el mes pasado, con la venta de Derechos Especiales de Giro (DEGs) a nuestro país. El monto total de la operación alcanzó los u$s872 millones, y su único objetivo fue que Argentina pudiera cumplir con el vencimiento de su deuda ante el Fondo Monetario Internacional (FMI).
En tanto, el BCRA volvió a recortar la tasa de referencia, llevándola del 22% al 20% nominal anual. El movimiento impulsó una caída en los rendimientos de instrumentos de corto plazo (cauciones y repos), incrementó la liquidez en pesos y, al mismo tiempo, reforzó la presión estacional sobre la demanda de dólares.
Dólar oficial hoy
El dólar oficial cotizó a $1.420,51 para la compra y $1.471,87 para la venta.
Dólar Banco Nación hoy
La divisa estadounidense operó a $1.420 para la compra y $1.470 para la venta en el Banco Nación.
Dólar blue hoy
El dólar blue cotizó a $1.440 para la compra y $1.460 para la venta.
Dólar mayorista hoy
El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.444.
Dólar Tarjeta / Turista hoy
El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, operó a $1.911.
Dólares financieros hoy
El dólar Contado con Liquidación (CCL) operó a $1.526,03 mientras que el dólar MEP o Bolsa cotizó a $1.480,68.