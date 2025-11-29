IR A
Con Francella, Suar y Furriel, Benjamín Vicuña celebró sus 47 años: "Mis amigos son mi familia"

El actor estuvo acompañado por sus hijos y algunos famosos que se hicieron presentes: entre ellos, Adrián Suar, Guillermo Francella y Joaquín Furriel. La noche estuvo cargada de risas, brindis, y hasta un tierno y enigmático mensaje para la novia del chileno.

Los famosos en el cumpleaños de Benjamín Vicuña.

El actor trasandino festejó su cumpleaños número 47 rodeado de afecto en Buenos Aires, en una celebración que combinó la calidez familiar con la presencia de figuras estelares del espectáculo local. Lejos de las grandes ostentaciones, el actor chileno compartió una fiesta íntima, donde sus cinco hijos y su novia fueron los grandes protagonistas.

En un ámbito de pura camaradería los asistentes a la fiesta compartieron fotos del evento en redes sociales, que se convirtió en una cumbre de famosos. Entre los invitados de alto perfil que se dieron cita estuvieron el productor y actor Adrián Suar, el comediante Guillermo Francella, el reconocido Joaquín Furriel, el humorista y músico Agustín "Rada" Aristarán y el periodista Diego Iglesias.

Vicuña, quien atraviesa un momento de consolidación profesional y personal, publicó en su Instagram una profunda reflexión sobre sus 47 años: "Porque los ritos son importantes y bailando se van las penas. Porque los amigos en este, mi segundo hogar, son mi familia. Porque abrazo a mis hijos y el tiempo se detiene".

Anita Espasandin, novia de Benjamín Vicuña y su tierno posteo: "Deseo que nunca te rindas"

Actualmente, la arquitecta Anita Espasandín es la dueña del corazón del chileno. La joven, de perfil bajo, publicó una dedicatoria cargada de amor y apoyo, en un gesto que reforzó la imagen de una pareja consolidada. Listó uno por uno los deseos para su pareja.

"Deseos: que en tus hijos encuentres hogar y que ellos encuentren en vos protección y amor sano. Que encuentres momentos de conexión con amigos... Deseo que nunca te rindas y que luches con convicción pero con calma las batallas que vengan", fueron las primeras palabras de la publicación.

La mujer argentina cerró el mensaje con buenos augurios para su novio y una frase que, entre líneas, al actor como una persona con mucha gente que lo quiere: "Deseo que seas feliz y que sepas que tenes un equipo demasiado grande que te banca siempre".

En pocos minutos, la cuenta de Instagram de Espasandin se llenó de comentarios de usuarios, con interminables halagos para ambos. El cumpleañero, se sumó a las respuestas, redobló la apuesta de su novia y contestó: "Gracias amor, ojalá la vida me regale muchos años más contigo".

