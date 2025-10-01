1 de octubre de 2025 Inicio
El Tesoro vendió u$s450 millones para contener la suba del dólar mayorista

Según el medio especializado Bloomberg, el Gobierno se paró con un bloque de u$s800 millones para contener al tipo de cambio en $1.423, y determinar una suba de $43 en el día. Fue uno de los pocos oferentes, ya sin el aluvión de agrodólares.

Desde el Gobierno salieron a contener el dólar mayorista.

En medio de la crisis cambiaria, el Tesoro Nacional, a cuenta y orden del Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvió a intervenir en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) con una venta de u$s450 millones este miércoles para contener la presión cambiaria en el dólar mayorista, que terminó con una suba de $43 pesos o 3,1% en el día, a $1.423 para la venta.

El dólar oficial sigue subiendo a pesar de la intervención del Gobierno.
Sigue la presión sobre el dólar: el oficial cerró a $1.450 y los financieros superaron los $1.500

Según el medio especializado Bloomberg, el Gobierno intervino directamente sobre el dólar oficial dentro de las bandas de flotación con un volumen operado en el segmento de contado u$s729.833 millones y con la postura del Tesoro como uno de los únicos vendedores, en el mercado local de divisas.

La postura del Tesoro en la plataforma MAE (Mercado Abierto Electrónico).

A falta de 16 ruedas antes de las elecciones nacionales legislativas, donde se cree que habrá un cambio de régimen económico tras los comicios, la dinámica cambiaria trajo incertidumbre al mercado. “Hoy el Tesoro puso dos ‘paredones’ en $1.425 por 800 millones de dólares. Fue el único offer del mercado. Según trascendidos, habría vendido u$s450 millones hoy", indicó Nicolás Cappella, analista de IEB.

Es el segundo día que el la gestión libertaria interviene en el mercado de contado. El martes, vendió dólares antes de comprar el billete verde en operaciones en bloque fuera del mercado, terminando el día con un saldo neto de compras de u$s30 millones, según consigna el medio especializado.

