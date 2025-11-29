Estudiantes superó por 1-0 a Central Córdoba y es el primer semifinalista del Clausura
Con gol de Tiago Palacios, el Pincha sacó chapa de candidato en Santiago del Estero y, contra todo pronóstico, se metió entre los cuatro mejores del torneo. Ahora, espera por el ganador del cruce entre Barracas Central y Gimnasia LP.
Tiago Palacios ya supera al arquero Alan Aguerre y grita el único gol del León.
Estudiantes de La Plata venció por 1-0 a Central Córdoba, en el estadio Madre de Ciudades, en Santiago del Estero por los cuartos de final de los playoffs del Torneo Clausura y pasó a la siguiente ronda. Con gol de Tiago Palacios y un calor agobiante, el Pincha metió un triunfazo de visitante, sacó chapa de candidato y, contra todo pronóstico, ya se encuentra entre los mejores cuatro equipos del torneo. Ahora espera en semifinales, por el ganador del cruce entre Gimnasia LP y Barracas Central.
Tras un primer tiempo muy disputado, la emoción llegó en el segundo tiempo. A los 20' del segundo tiempo, el volante Cristian Medina puso un pase en profundidad para EdwuinCetré por la izquierda, el colombiano metió un centro cruzado y Palacios, quien ya había tenido una chance en la primera etapa, no perdonó y definió de derecha para la alegría de la hinchada Pincha que se hizo presente en el Madre de Ciudades.
El local respondió enseguida con un bombazo de Lucas Varaldo, quien ingresó en el complemento y, al ver al arquero Fernando Muslera adelantado, probó de lejos y reventó el travesaño. Si no entró esa. El equipo de Omar De Felippe fue con más fuerza que ideas en busca del empate y jamás lo encontró.
Así, el Pincha se convirtió en el primer semifinalista del Torneo Clausura, y podrá verse las caras con su clásico rival, Gimnasia LP, si el Lobo supera a Barracas Central, este lunes a las 17 en el estadio Claudio Chiqui Tapia, en Olavarría y Luna. Por la otra llave, se enfrentarán Boca-Argentinos Juniors y Racing-Tigre.
