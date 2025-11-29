Estudiantes superó por 1-0 a Central Córdoba y es el primer semifinalista del Clausura Con gol de Tiago Palacios, el Pincha sacó chapa de candidato en Santiago del Estero y, contra todo pronóstico, se metió entre los cuatro mejores del torneo. Ahora, espera por el ganador del cruce entre Barracas Central y Gimnasia LP. Por + Seguir en







Tiago Palacios ya supera al arquero Alan Aguerre y grita el único gol del León.

Estudiantes de La Plata venció por 1-0 a Central Córdoba, en el estadio Madre de Ciudades, en Santiago del Estero por los cuartos de final de los playoffs del Torneo Clausura y pasó a la siguiente ronda. Con gol de Tiago Palacios y un calor agobiante, el Pincha metió un triunfazo de visitante, sacó chapa de candidato y, contra todo pronóstico, ya se encuentra entre los mejores cuatro equipos del torneo. Ahora espera en semifinales, por el ganador del cruce entre Gimnasia LP y Barracas Central.

Y el León va. Juega en rodeo ajeno, y gana. Va al frente y pasa de ronda. Contra todo, y contra todos. El equipo de Eduardo Domínguez demostró, una vez más, el carácter que lo llevó a superar a Rosario Central, el mejor de la Tabla Anual, en Arroyito; y que ahora lo metió en las instancias finales del torneo.

Tras un primer tiempo muy disputado, la emoción llegó en el segundo tiempo. A los 20' del segundo tiempo, el volante Cristian Medina puso un pase en profundidad para Edwuin Cetré por la izquierda, el colombiano metió un centro cruzado y Palacios, quien ya había tenido una chance en la primera etapa, no perdonó y definió de derecha para la alegría de la hinchada Pincha que se hizo presente en el Madre de Ciudades.

Palacios Estudiantes LP Central Córdoba Tiago Palacios, de lo mejor de Estudiantes en Santiago, festeja su gol con sus compañeros. El local respondió enseguida con un bombazo de Lucas Varaldo, quien ingresó en el complemento y, al ver al arquero Fernando Muslera adelantado, probó de lejos y reventó el travesaño. Si no entró esa. El equipo de Omar De Felippe fue con más fuerza que ideas en busca del empate y jamás lo encontró.