Estudiantes superó por 1-0 a Central Córdoba y es el primer semifinalista del Clausura

Con gol de Tiago Palacios, el Pincha sacó chapa de candidato en Santiago del Estero y, contra todo pronóstico, se metió entre los cuatro mejores del torneo. Ahora, espera por el ganador del cruce entre Barracas Central y Gimnasia LP.

Tiago Palacios ya supera al arquero Alan Aguerre y grita el único gol del León.

Tiago Palacios ya supera al arquero Alan Aguerre y grita el único gol del León.

Estudiantes de La Plata venció por 1-0 a Central Córdoba, en el estadio Madre de Ciudades, en Santiago del Estero por los cuartos de final de los playoffs del Torneo Clausura y pasó a la siguiente ronda. Con gol de Tiago Palacios y un calor agobiante, el Pincha metió un triunfazo de visitante, sacó chapa de candidato y, contra todo pronóstico, ya se encuentra entre los mejores cuatro equipos del torneo. Ahora espera en semifinales, por el ganador del cruce entre Gimnasia LP y Barracas Central.

Estudiantes realizó el pasillo de espaldas contra Rosario Central.
Video: Estudiantes realizó el pasillo a Rosario Central de espaldas tras el polémico título

En una semana convulsionada por la sanción de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) a los jugadores del Pincha y a su presidente Juan Sebastián Verón por el pasillo de espalda al Canalla, Estudiantes LP sacó pecho en la adversidad y derrotó con justicia al Ferroviario en su cancha, con 35ºC en la capital de Santiago del Estero.

Tras un primer tiempo muy disputado, la emoción llegó en el segundo tiempo. A los 20' del segundo tiempo, el volante Cristian Medina puso un pase en profundidad para Edwuin Cetré por la izquierda, el colombiano metió un centro cruzado y Palacios, quien ya había tenido una chance en la primera etapa, no perdonó y definió de derecha para la alegría de la hinchada Pincha que se hizo presente en el Madre de Ciudades.

Palacios Estudiantes LP Central Córdoba
Tiago Palacios, de lo mejor de Estudiantes en Santiago, festeja su gol con sus compa&ntilde;eros.

Tiago Palacios, de lo mejor de Estudiantes en Santiago, festeja su gol con sus compañeros.

El local respondió enseguida con un bombazo de Lucas Varaldo, quien ingresó en el complemento y, al ver al arquero Fernando Muslera adelantado, probó de lejos y reventó el travesaño. Si no entró esa. El equipo de Omar De Felippe fue con más fuerza que ideas en busca del empate y jamás lo encontró.

Así, el Pincha se convirtió en el primer semifinalista del Torneo Clausura, y podrá verse las caras con su clásico rival, Gimnasia LP, si el Lobo supera a Barracas Central, este lunes a las 17 en el estadio Claudio Chiqui Tapia, en Olavarría y Luna. Por la otra llave, se enfrentarán Boca-Argentinos Juniors y Racing-Tigre.

Mirá el resumen de la victoria de Estudiantes LP frente a Central Córdoba (SdE)

