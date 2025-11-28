28 de noviembre de 2025 Inicio
Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 28 de noviembre

La moneda norteamericana cotizó a $1.425 para la compra y $1.475 para la venta en el Banco Nación en el cierre de una semana marcada por leves subas y afectado por el medio feriado en Estados Unidos. Los financieros operaron a la baja, mientras que el blue sigue siendo el más barato del mercado.

El dólar cerró la semana cerca de los $1.500. 

El dólar cerró la semana cerca de los $1.500. 

Pexels

El dólar oficial minorista cotizó este viernes a $1.425 para la compra y $1.475 para la venta en el Banco Nación en el cierre de una semana marcada por cierta estabilidad cambiaria y en una jornada afectada por el medio feriado en Estados Unidos. Por su parte, los financieros se comercializaron a la baja cerca de los $1.500, mientras que el blue continúa siendo el más barato del mercado.

El dólar oficial se mueve hacia el techo de la banda.
El dólar frenó su escalada: cerró estable tras varios días de tensión

El Tesoro de Estados Unidos confirmó este viernes que realizó una operación clave para la economía argentina el mes pasado, con la venta de Derechos Especiales de Giro (DEGs) a nuestro país. El monto total de la operación alcanzó los u$s872 millones, y su único objetivo fue que Argentina pudiera cumplir con el vencimiento de su deuda ante el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En tanto, el BCRA volvió a recortar la tasa de referencia, llevándola del 22% al 20% nominal anual. El movimiento impulsó una caída en los rendimientos de instrumentos de corto plazo (cauciones y repos), incrementó la liquidez en pesos y, al mismo tiempo, reforzó la presión estacional sobre la demanda de dólares.

dólar blue billetes divisas dólares

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotizó a $1.436,14 para la compra y $1.487,58 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense operó a $1.425 para la compra y $1.475 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotizó a $1.415 para la compra y $1.435 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vendió a $1.451,5.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, operó a $1.917,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.518,74 mientras que el dólar MEP o Bolsa operó a $1.476,42

Dólar futuro

El dólar futuro se vendió a $1.451.

