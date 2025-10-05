Narcoescándalo: José Luis Espert renunció a su candidatura a diputado nacional

El presidente Javier Milei aceptó la renuncia. El diputado insistió en decir que las denuncias en su contra son una "operación política". "No tengo nada que ocultar y demostraré mi inocencia ante la Justicia", expresó en redes sociales.

José Luis Espert renunció a su candidatura tras la denuncia de vínculos con el narcotráfico

El diputado de La Libertad Avanza José Luis Espert anunció este domingo su renuncia a la candidatura para renovar la banca por la provincia de Buenos Aires, luego de que trascendieran denuncias sobre presuntos vínculos con el empresario narco Fred Machado , actualmente detenido con prisión domiciliaria en Viedma.

“Por la Argentina, doy un paso al costado” , escribió Espert en un comunicado publicado en sus redes sociales, donde confirmó que el presidente Javier Milei aceptó su decisión.

En su mensaje, el economista sostuvo que la acusación forma parte de “una operación claramente orquestada por un sistema que destruyó a la Argentina por décadas” y denunció haber sido objeto de “un despiadado juicio mediático” al que, dijo, no se prestará más.

“A diferencia de los que, ante cada campaña electoral, utilizan las mismas armas , yo no tengo nada que ocultar y demostraré mi inocencia ante la Justicia , sin fueros ni privilegios”, expresó Espert, quien aseguró que el tiempo “demostrará que todo esto fue una gran mentira para ensuciar este proceso electoral”.

El ahora ex candidato llamó a los dirigentes y militantes de La Libertad Avanza a no dejarse “ psicopatear ” y a concentrarse en la campaña. “Utilicen cada segundo que queda hasta la elección para explicarle a los argentinos la oportunidad que tenemos por delante” , pidió.

Espert concluyó su mensaje reafirmando su respaldo al gobierno de Milei y defendiendo el proyecto libertario: “Deseo que los argentinos vivamos como nos merecemos. Por eso no puedo permitir que el proyecto de país que emprendimos con tanto esfuerzo se desmorone. El tiempo demostrará que no somos todos lo mismo”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/jlespert/status/1974954180063199272&partner=&hide_thread=false POR LA ARGENTINA, DOY UN PASO AL COSTADO



Puse a disposición mi renuncia a la candidatura a Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires y el Presidente Javier Milei decidió aceptarla.



En estas elecciones la Argentina tiene, una vez más, la oportunidad de dar vuelta la… — José Luis Espert (@jlespert) October 5, 2025

Javier Milei, tras la renuncia de Espert: “La Argentina siempre está por encima de las personas”

Luego de que Espert confirmara su renuncia a la candidatura a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Milei se pronunció públicamente sobre la decisión y defendió la integridad del proyecto oficialista.

A través de un mensaje en su cuenta de X, el mandatario afirmó: “El proceso de cambio profundo que estamos llevando adelante es lo único que importa. No vamos a permitir que una operación maliciosa lo ponga en riesgo”.

Milei buscó cerrar filas dentro de La Libertad Avanza tras el impacto político que generaron las denuncias sobre presuntos vínculos de Espert con el empresario narco Fred Machado, actualmente prófugo de la Justicia.

En el mismo posteo, el Presidente subrayó: “Esto es una causa al servicio de cambiar el país. La Argentina siempre está por encima de las personas. Garantizar el cambio es más importante que cualquiera de nosotros”.

Finalmente, el jefe de Estado concluyó con una consigna que apunta a reforzar la identidad de su espacio político: “Aunque nos quieran ensuciar, no somos lo mismo. La Libertad Avanza o Argentina retrocede”.