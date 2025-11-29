30 de noviembre de 2025 Inicio
Una joven fue arrollada por un tren, sufrió la amputación de ambas piernas y lucha por su vida

El terrible siniestro ocurrió en la tarde del viernes en Bahía Blanca. Testigos indicaron que el maquinista hizo sonar la bocina sin éxito, ya que la víctima no habría escuchado la advertencia.

Una joven de entre 20 y 30 años se encuentra internada en estado crítico en Bahía Blanca tras ser víctima de un terrible accidente ferroviario. La mujer fue impactada y arrastrada por una formación de tren mientras caminaba sobre las vías.

El siniestro se produjo el viernes por la tarde en el cruce de Corrientes, entre Brandsen y General Paz. Inmediatamente después del impacto, personal de emergencia, entre médicos y agentes de la policía, se desplazaron al lugar para asistir a la víctima.

De acuerdo con los testimonios recogidos en el lugar, la mujer caminaba directamente sobre los rieles y no advirtió la cercanía del tren en movimiento. Un testigo clave relató a las autoridades que el maquinista accionó la bocina de emergencia en varias oportunidades para alertar a la joven. Sin embargo, ella no mostró reacción.

Si bien se desconoce si la víctima utilizaba auriculares, su conducta sugiere que las señales de alarma fueron completamente inaudibles. Aunque el conductor de la formación intentó aplicar el freno de emergencia, la maniobra resultó insuficiente para evitar la colisión.

Los paramédicos que la atendieron en el lugar confirmaron la gravedad de las heridas: la joven sufrió la amputación traumática de ambas piernas a la altura de las rodillas, además de una herida considerable en la cabeza.

La víctima fue trasladada de urgencia, en estado de inconsciencia, al Hospital Municipal Leónidas Lucero. Tras ser intervenida quirúrgicamente, permanece en la sala de terapia intensiva, asistida con respiración mecánica y bajo monitoreo constante. Desde el centro de salud señalaron que su cuadro es "estable dentro de la gravedad" y su pronóstico es reservado.

La investigación continúa abierta para determinar las circunstancias exactas que llevaron a la joven a caminar sobre los rieles y los motivos por los cuales desoyó las advertencias de la formación.

