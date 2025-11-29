Hernán Cucuza Castiello: "El tango y el fútbol son lo que nos representa a los argentinos" El cantante empezó jugando al fútbol desde chico pero una lesión lo dejó fuera de juego. Ahí se dedicó de lleno a su otra pasión que lo llevó a cantar con el Polaco Goyeneche y Charly García. + Seguir en







Castiello sorprendió con un encuentro insólito con Maradona. C5N

El cantante Hernán Cucuza Castiello recordó sus inicios con el fútbol y con el tango, las dos pasiones de su vida. ambas pasiones que cultivó en su vida. "El tango y al fútbol son lo que más nos representa a los argentinos", destacó.

Jugó a este deporte desde los 7 años. Empezó en el Club Parque y después pasó a las inferiores de Argentinos Juniors, pero una lesión en la rodilla en 1992 lo obligó a alejarse de ese mundo y después de 10 años volvió a la música y llegó a compartir escenario con el "Polaco" Goyeneche.

En el programa Right Now, en C5N, con la conducción de Julieta Camaño, aseguró que "el tango y al fútbol son lo que más nos representa a los argentinos. El tango era la banda de sonido de mi casa y empecé con la guitarra en los clubes de barrio de Villa Urquiza y Villa Pueyrredón", recordó.

"Afuera (el tango) es visto de una manera y adentro del país cuesta bastante que lo valoren, es difícil. No es una mirada pesimista porque hay muchos pibes jóvenes que lo siguen y lo reivindican. Desafortunadamente no es masivo", advirtió sobre el estilo rioplatense.

"El tango es tan inconmensurable que me di cuenta que está presente en el rock", advirtió sobre la música que le permitió conocer a un grande como Charly García, con quien improvisó un dúo en una entrega de los Premios Gardel. "Eran 8 o 10 personas como mucho, y él estaba de buen humor, además nos había presentado el Zorrito Von Quintiero", recordó.