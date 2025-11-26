Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 26 de noviembre

La moneda norteamericana opera en Banco Nación a $1.420 para la compra y $1.470 para la venta y se recalienta sobre el cierre del mes luego de la estabilidad que siguió a las elecciones legislativas.

El dólar oficial minorista cotiza este miércoles a $1.420 para la compra y $1.470 para la venta en el Banco Nación , tras un inicio al alza de la semana corta por el feriado del lunes. Por su parte, el mayorista cerró en $1.447,50, unos $22,50 arriba del cierre del jueves pasado . Mientras que el MEP operó cerca de los $1.500 y el CCL superó ampliamente ese techo. En tanto, el blue sigue siendo el más barato del mercado.

Se despertó el dólar: el minorista subió $20 y el oficial llegó a estar cerca de la banda superior

Tras conocerse el triunfo de La Libertad Avanza en los comicios, el ministro de Economía, Luis Caputo , ratificó que continuará el esquema de banda cambiaria del dólar . "Arriba de $1.500 no va a ir porque está en el techo de la banda" , aseguró a la salida del búnker libertario.

El Tesoro de Estados Unidos confirmó este viernes que realizó una operación clave para la economía argentina el mes pasado, con la venta de Derechos Especiales de Giro (DEGs) a nuestro país. El monto total de la operación alcanzó los u$s872 millones , y su único objetivo fue que Argentina pudiera cumplir con el vencimiento de su deuda ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) .

En tanto, el BCRA volvió a recortar la tasa de referencia, llevándola del 22% al 20% nominal anual . El movimiento impulsó una caída en los rendimientos de instrumentos de corto plazo (cauciones y repos), incrementó la liquidez en pesos y, al mismo tiempo, reforzó la presión estacional sobre la demanda de dólares.

El dólar oficial comenzó la semana al alza.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.420 para la compra y $1.470 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.440 para la compra y $1.460 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.444.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.911.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.526,03 mientras que el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.480,68.

Dólar futuro

El dólar futuro se vende a $1.448.