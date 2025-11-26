26 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 26 de noviembre

La moneda norteamericana opera en Banco Nación a $1.420 para la compra y $1.470 para la venta y se recalienta sobre el cierre del mes luego de la estabilidad que siguió a las elecciones legislativas.

Por
El dólar oficial se recalienta sobre el cierre del mes.

El dólar oficial se recalienta sobre el cierre del mes.

Pexels

El dólar oficial minorista cotiza este miércoles a $1.420 para la compra y $1.470 para la venta en el Banco Nación, tras un inicio al alza de la semana corta por el feriado del lunes. Por su parte, el mayorista cerró en $1.447,50, unos $22,50 arriba del cierre del jueves pasado. Mientras que el MEP operó cerca de los $1.500 y el CCL superó ampliamente ese techo. En tanto, el blue sigue siendo el más barato del mercado.

El dólar oficial se despertó tras varios días de estabilidad.
Te puede interesar:

Se despertó el dólar: el minorista subió $20 y el oficial llegó a estar cerca de la banda superior

El Tesoro de Estados Unidos confirmó este viernes que realizó una operación clave para la economía argentina el mes pasado, con la venta de Derechos Especiales de Giro (DEGs) a nuestro país. El monto total de la operación alcanzó los u$s872 millones, y su único objetivo fue que Argentina pudiera cumplir con el vencimiento de su deuda ante el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En tanto, el BCRA volvió a recortar la tasa de referencia, llevándola del 22% al 20% nominal anual. El movimiento impulsó una caída en los rendimientos de instrumentos de corto plazo (cauciones y repos), incrementó la liquidez en pesos y, al mismo tiempo, reforzó la presión estacional sobre la demanda de dólares.

Dólares billetes dólar blue
El dólar oficial comenzó la semana al alza.

El dólar oficial comenzó la semana al alza.

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotiza a $1.420,51 para la compra y $1.471,87 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.420 para la compra y $1.470 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.440 para la compra y $1.460 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.444.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.911.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.526,03 mientras que el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.480,68.

Dólar futuro

El dólar futuro se vende a $1.448.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El dólar oficial afrontará una nueva semana corta debido al feriado del lunes.

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 24 de noviembre

El dólar oficial tuvo una semana sin sobresaltos, pero en la que se mantuvo al alza.

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 23 de noviembre

El dólar oficial y una semana de recuperación con leves subas diarias.

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 22 de noviembre

El dólar oficial cotiza cerca de los $1.400. 

El dólar oficial cotiza cerca de los $1.400 en un viernes sin movimientos

El dólar oficial atraviesa una semana de calma cambiaria.

Rebotó el dólar en el cierre de la semana: el minorista subió $20 y se alejó del piso de los $1.400

El dólar oficial atraviesa una semana de calma cambiaria.

Leve suba del dólar: el oficial y el minorista siguen al alza y se alejaron de los $1.400

Rating Cero

La serie está causando furor en Netflix.
play

Esta serie con mucho suspenso y que te hará preguntarte cosas hasta último minuto es lo más visto de Netflix: cómo se llama

Esta serie de época está protagonizada por Octavia Spencer.
play

La serie de solo 4 capítulos que tiene Netflix y que es inspiracional y muy emotiva

Luis Piñeyro y La Barby conducirán el streaming de los Martín Fierro de Cable en el canal de YouTube de C5N.

Martín Fierro de Cable: La Barby y Luis Piñeyro conducirán la transmisión por streaming

Avengers: Doomsday y Avengers: Secret Wars fueron afectadas recientemente por retrasos significativos; Doomsday ahora está programada para llegar a los cines el 18 de diciembre de 2026.

¿Spoiler alert? Una directora de Marvel habría revelado un superhéroe clave de Avengers Doomsday

El nuevo lanzamiento de Blank Sense alcanzó ráídamente el Top 10 de ventas

Black Sense estrenó nuevo single y ya alcanzó el Top 10 de ventas

El estreno de GH está previsto para febrero 2026.

Gran Hermano: Santiago del Moro reveló una nueva fecha de casting abierto para "Generación Dorada"

últimas noticias

Milei busca reorganizar el Gabinete de cara a la segunda mitad de su mandato.

Milei relanza el Gabinete: encabezó la primera reunión con Presti y Monteoliva

Hace 13 minutos
C5N fue galardonado con el premio “Luchemos por la Vida” por segundo año consecutivo.

C5N, distinguido con el premio "Luchemos por la vida 2025"

Hace 23 minutos
Los tres menonitas fueron hallados en el río. 

Río Negro: hallaron sin vida a los tres menonitas que fueron arrastrados por la corriente en General Conesa

Hace 35 minutos
La joven activista fue vetada de la ciudad por 48 horas. 

Venecia: vetaron a Greta Thunberg por teñir de verde el Gran Canal

Hace 38 minutos
Conoce los mejores hábitos astrales para direccionar tus deseos, signo por signo.

Signo por signo: este es el hábito que te alinea con tus deseos

Hace 52 minutos