Lourdes Fernández se operó y, horas antes, dejó un mensaje: "Cierro una etapa"

Algo dolorida, horas antes de una histerectomía, la cantante de Bandana reapareció en un video y llevó tranquilidad a quienes la siguen. Agradeció el apoyo de su entorno, en medio de un delicado proceso de salud y judicial.

Lowrdez contó sobre su operación y hasta hizo un challenge antes del quirófano.

Lourdes Fernández , conocida como Lowrdez , una de las figuras históricas de Bandana, utilizó sus redes sociales para dar un claro mensaje sobre su estado de salud, antes de ser sometida a una intervención quirúrgica. La artista se mostró optimista pero también reflexiva sobre el complejo período personal que atraviesa.

En un posteo que compartió en su cuenta de Instagram, la cantante explicó a qué tipo de procedimiento se sometería y aprovechó para agradecer a sus compañeras de la banda pop. "Gracias, las amo" , fueron las palabras para Valeria Gastaldi, Virginia Da Cunha y Lissa Vera .

La cirugía, que se realizó en el Sanatorio Finochietto durante este viernes, consistió en una histerectomía completa (extracción del útero y los ovarios) debido a la presencia de miomas. La operación estaba programada hace semanas y forzó a la cantante a tomar una pausa en la reactivación de Bandana .

Desde la clínica, la cantante compartió otro divertido video en el que se la ve con el atuendo prequirúrgico puesto y declaró: "Voy a hacer el challenge, que es bastante inoportuno" , y cerró "No sean malos, no juzguen" . La pelirroja bailó el nuevo tema de su amiga Valeria Gastaldi , Inoportuno, haciendo algunos pasos virales ante la cámara.

La publicación de esto fue luego de la operación y, junto con el video, escribió un sincero mensaje: "Quiero contarles que la recuperación va súper bien y agradezco enormemente sus mensajes de amor y su compañía".

Profundizó sus palabras con agradecimientos para todos: "No alcanza la palabra GRACIAS para reparar en la contención y el apoyo de ustedes: mis compas, mi entorno, mi familia y mis colegas del medio".

"Voy creciendo como puedo, no te enseñan a vivir y cometí muchos errores, pero también voy aprendiendo y sin su ayuda no hubiese podido. Los amo. Amor para todos y felices fiestas", culminó su comunicado la cantante.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lowrdez (@lowrdez)

La vida de Lourdes: entre el regreso de Bandana, su salud y la violencia de género

Este mensaje de autocrítica y crecimiento llega en un momento de gran tensión personal. En las semanas previas a la cirugía, Lourdes tuvo un gran desgaste físico y emocional, sumado al delicado contexto judicial por violencia de género.

Días antes de la intervención, la Justicia había ordenado la detención y procesamiento de su expareja, Leandro Esteban García Gómez. El acusado fue imputado por lesiones leves agravadas, violencia de género, privación ilegítima de la libertad y amenazas coactivas, tras determinarse un patrón sistemático de agresiones y manipulación contra Fernández.

La artista agradeció enfáticamente la contención de sus fans, colegas (como sus compañeras de Bandana) y su familia. La exitosa operación marca el inicio de una nueva etapa, enfocada en el descanso, la sanación, y su posterior regreso a los escenarios.

Qué hacer ante un caso de violencia de género

En caso de violencia por motivos de género, comunicarse telefónicamente con el 144. Se trata de la línea nacional gratuita en todo el país que brinda contención, información y asesoramiento. Para casos de riesgo, llamar al 911.