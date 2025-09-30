30 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

El Gobierno aclaró que no se podrá comprar dólar oficial a través de billeteras virtuales

Tras la confusión generada luego de que distintas apps suspendieran sorpresivamente la venta de la divisa más barata, desde el Banco Central señalaron que esa transacción solo se puede realizar por bancos y agencias de cambio autorizadas.

Por
Confusión cambiaria: las billeteras virtuales dejaron de vender dólar oficial y el BCRA salió a aclarar.

Confusión cambiaria: las billeteras virtuales dejaron de vender dólar oficial y el BCRA salió a aclarar.

El Gobierno confirmó este martes que la compra de dólar oficial se podrá realizar únicamente a través de bancos y agencias de cambio autorizadas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), al tiempo que señaló que no existieron nuevas medidas sino una aclaración de "interpretación errónea".

El Banco Central informó los movimientos en las reservas.
Te puede interesar:

Las reservas del Banco Central cayeron u$s748 millones en medio de la presión cambiaria

A través de un comunicado, el BCRA explicó que "no hay ningún cambio normativo para la compra de dólares por parte de las personas humanas, quienes podrán seguir accediendo al Mercado Libre de Cambios (MLC) a través de los bancos y entidades autorizadas".

"La compra-venta de dólares está regulada por el BCRA y sólo puede realizarse a través de entidades autorizadas. Esto significa que únicamente los bancos y las casas de cambio pueden canalizar operaciones de moneda extranjera. No está permitido tercerizar las operaciones", agregaron.

El mensaje oficial apareció luego de que miles de clientes denunciaran que, este martes por la tarde, se encontraron con la imposibilidad de adquirir la divisa, que se ofrecía a un precio significativamente más bajo que el resto de los dólares financieros, a través de importantes billeteras virtuales.

Comunicado del BCRA

Nos pidieron apagar: el mensaje de una billetera virtual

En ese contexto de confusión, el CEO de Cocos Capital, Ariel Sbdar, encendió las alarmas al responder una consulta n la red social X con la frase: "Nos pidieron apagar". Más tarde la fintech confirmó que su banco proveedor, la entidad BIND (Banco Industrial), había solicitado "cortar el servicio de operatoria de dólar oficial" de manera inmediata y hasta nuevo aviso, sin especificar los motivos de esta decisión que impactó también a otro de los grandes del ecosistema como Mercado Pago.

Mensaje de Ariel Sbdar en X

"Solo para aclarar que si bien a pedido de nuestro proveedor de dólar oficial pausamos temporalmente dicha operatoria, seguimos operando dólar MEP normalmente. Todos nuestros servicios se encuentran disponibles como siempre", escribió en otro posteo.

Mientras la venta de dólar oficial se desplomó, las billeteras que operan el Dólar MEP, el llamado "dólar bolsa" que se adquiere mediante la compraventa de bonos, se mantuvieron operativas y sin problemas. Tal es así que plataformas como Ualá, que solo ofrece el dólar financiero a través de su ALYC (Agente de Liquidación y Compensación) propio, no sufrieron ningún tipo de alteración.

Ariel Sbdar

De esta manera, la operatoria de las billeteras con el dólar oficial permanece "suspendida hasta nuevo aviso", dejando abierto el interrogante sobre cuándo y bajo qué condiciones el Gobierno permitirá que este canal de acceso a la divisa vuelva a estar disponible para el público minorista.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El dólar oficial se mantiene en la mitad superior de la banda de flotación dispuesta por el Gobierno.

El dólar mayorista llegó a tocar $1.450 y el minorista cerró bajo presión: la brecha con los financieros sigue en aumento

Desde el viernes, quienes compren dólar oficial no podrán operar con los financieros por 90 días. 

Primer impacto del nuevo cepo: subió el dólar oficial y se achicó la brecha con el blue

La nueva disposición del Banco Central podría aumentar la presión tanto sobre el dólar oficial como sobre el blue.

Nuevas restricciones cambiarias al dólar: qué se puede comprar, qué no y cómo operar

El apretón monetario enfrió al dólar ahorro: las compras de individuos cayeron casi 40% en agosto

El apretón monetario enfrió al dólar ahorro: las compras de individuos cayeron casi 40% en agosto

El dólar oficial se desinfló luego de haber superado los $1.500.

A cuánto cotiza el dólar este domingo y en qué valor abrirá el lunes

Dólar hoy 27 de septiembre

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 27 de septiembre

Rating Cero

Doctor Strange, Spider-Man y Scarlet Witch no aparecen hace más de tres años.

El regreso más esperado de Marvel reveló cómo será su vuelta a las películas

Yanina Latorre quedó en evidencia tras el cruce de Evangelina Anderson.
play

Evangelina Anderson expuso a Yanina Latorre en vivo: "Contá quién es el hombre casado con el que salí"

Paulo Dybala ilusionó al mundo Boca con su sorpresivo gesto.

El sorpresivo gesto de Paulo Dybala que ilusiona al mundo Boca: "Cosas buenas llegan a quienes esperan"

Mauro Icardi y Leandro Paredes fueron compañeros en Paris Saint-Germain.

Icardi y Paredes tendrían un romance con una ex-Gran Hermano: de quién se trata

Paulo Dybala y Oriana Sabatini confirmaron la llegada de su primer hijo.

Paulo Dybala y Oriana Sabatini esperan su primer bebé: lo confirmaron con un emotivo video

Camilota destacó el apoyo de Romina en vez del de su familia.

El mensaje de la hermana de Thiago Medina por su recuperación: "La siento más..."

últimas noticias

José Luis Espert. 

Espert en la cuerda floja: la oposición afina la jugada para correrlo de la Comisión de Presupuesto

Hace 5 minutos
Antonio y Federico, abuelo y primo de Brenda y Morena.

Durísimo testimonio de los familiares de Brenda y Morena: "Te traen a tu hijo en una bolsa"

Hace 5 minutos
Matías Ozorio.

Video: así detuvieron a Matías Ozorio por el triple femicidio en Florencio Varela

Hace 17 minutos
Un terremoto de magnitud 6.9 sacudió Filipinas y murieron al menos ocho personas.

Terror en el Pacífico: un terremoto de magnitud 6.9 sacudió Filipinas y murieron al menos ocho personas

Hace 20 minutos
Quién es Matías Osorio, el joven señalado como ladero de Pequeño J en el triple femicidio de Florencio Varela

Triple femicidio en Florencio Varela: quién es Matías Ozorio, el joven señalado como ladero de Pequeño J

Hace 23 minutos