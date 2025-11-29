29 de noviembre de 2025 Inicio
Franco Colapinto corre en el Gran Premio de Qatar de Fórmula 1: a qué hora es la Sprint y la clasificación

El piloto argentino de Alpine afrontará la doble jornada de cara al gran evento del domingo.

Franco Colapinto afronta un nuevo día de acción en el GP de Qatar

Franco Colapinto afronta un nuevo día de acción en el GP de Qatar

Franco Colapinto tendrá doble jornada este sábado en el Gran Premio de Qatar de la Fórmula 1. Desde las 11 participará de la Sprint y a partir de las 15 afrontará la clasificación al gran evento del domingo.

Hamilton es uno de los pilotos de F1 más buscados en internet.
Ya con el gancho puesto pensando en 2026 y confirmado como piloto de Alpine, el pilarense buscará escalar posiciones en el marco de la vigésimo segunda fecha de la temporada 2025, que tiene lugar en el Circuito Internacional de Lusail.

Sobre su rendimiento en el inicio del GP de Qatar, lo mejor de Franco Colapinto que se vio en la jornada fue un fugaz noveno puesto en el inicio de la FP1. Más tarde logró avanzar desde el fondo hasta ubicarse 13º, aunque sin encontrar nunca la velocidad final que necesitaba para mantenerse en ritmo. Sobre el final tuvo un pequeño despiste que es lo que terminó derivando en su marca final de +2.605 en la FP1.

Colapinto 29-11

Sobre la tarde de viernes, Colapinto no logró avanzar a la Q2 en la clasificación de la modalidad de Sprint. De esta manera, fue eliminado en el puesto 20° junto con Lance Stroll (16°), Liam Lawson (17°), Lewis Hamilton (18°) y Pierre Gasly, su compañero en Alpine (19°).

Oscar Piastri se quedó con la pole position con un tiempo de 1:20.055, mientras que George Russell se colocó 2° y Lando Norris en el tercer lugar.

Por el lado de los punteros, el campeonato tiene a Lando Norris (McLaren) como líder luego de una temporada en la que se impuso por constancia y varios podios clave a lo largo de la temporada.

Franco Colapinto corre en el Gran Premio de Qatar de Fórmula 1: a qué hora es la Sprint y la clasificación

Sábado 29 de noviembre

  • Carrera Sprint: 11.00
  • Clasificación: 15.00

Domingo 30 de noviembre

  • Carrera a 57 vueltas: 13.00 (Argentina)
  • Televisación: Disney+ y Fox Sports
