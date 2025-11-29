La ONU alertó a la Argentina por el uso detenciones arbitrarias, torturas y represión en protestas

El Comité contra la Tortura de Naciones Unidas (CAT) publicó sus Observaciones Finales sobre el séptimo informe periódico de la Argentina, aprobadas durante el 83° período de sesiones en Ginebra, en el cuál advierte sobre una "situación grave" en Argentina y reclama medidas urgentes
El documento incorpora puntos clave aportados por el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT), así como los planteos realizados durante la reunión confidencial del 11 de noviembre en Suiza.
Las Observaciones Finales son un instrumento central para evitar la repetición de hechos de tortura y malos tratos en lugares de encierro, y además subrayan que no debe limitarse el derecho a la protesta social, un punto que el CAT volvió a colocar en primer plano ante las preocupaciones expresadas por organizaciones y especialistas.
El documento del Comité de la ONU deja en claro que la situación en Argentina es grave y que el Estado debe adoptar medidas urgentes para garantizar condiciones de detención que cumplan con los estándares internacionales.
"Los tres poderes del Estado, tanto a nivel nacional como provincial, deben asumir estas recomendaciones como una hoja de ruta para asegurar que cada política pública respete la dignidad humana, especialmente en contextos de encierro", expresaron.