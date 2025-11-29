La ONU alertó a la Argentina por el uso detenciones arbitrarias, torturas y represión en protestas El Comité contra la Tortura de Naciones Unidas compartió una serie de datos sobre "situaciones de tortura y/o malos tratos en lugares de encierro y para que no se limite el derecho a la protesta social", en las Observaciones Finales sobre el séptimo informe periódico de la Argentina, aprobadas en su 83° período de sesiones. Por + Seguir en







El Comité contra la Tortura de la ONU advierte sobre una “situación grave” en Argentina y reclama medidas urgentes

El Comité contra la Tortura de Naciones Unidas (CAT) publicó sus Observaciones Finales sobre el séptimo informe periódico de la Argentina, aprobadas durante el 83° período de sesiones en Ginebra, en el cuál advierte sobre una "situación grave" en Argentina y reclama medidas urgentes

El documento incorpora puntos clave aportados por el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT), así como los planteos realizados durante la reunión confidencial del 11 de noviembre en Suiza.

Las Observaciones Finales son un instrumento central para evitar la repetición de hechos de tortura y malos tratos en lugares de encierro, y además subrayan que no debe limitarse el derecho a la protesta social, un punto que el CAT volvió a colocar en primer plano ante las preocupaciones expresadas por organizaciones y especialistas.

El documento del Comité de la ONU deja en claro que la situación en Argentina es grave y que el Estado debe adoptar medidas urgentes para garantizar condiciones de detención que cumplan con los estándares internacionales.

"Los tres poderes del Estado, tanto a nivel nacional como provincial, deben asumir estas recomendaciones como una hoja de ruta para asegurar que cada política pública respete la dignidad humana, especialmente en contextos de encierro", expresaron.

Principales temas señalados en el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas Reconocimiento del rol del CNPT: Destacó como aspecto positivo la constitución del CNPT en 2017 , en su rol de órgano rector del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, así como la creación de 15 Mecanismos Locales de Prevención en distintas provincias.

Destacó como aspecto positivo la , en su rol de órgano rector del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, así como la en distintas provincias. Detención prolongada en comisarías: Manifestó preocupación por el uso de comisarías para alojamientos prolongados, recordando que no están diseñadas para ese fin . Recomendó que la Argentina cese esta práctica y adopte mecanismos para garantizar su prohibición.

Manifestó preocupación por el uso de comisarías para alojamientos prolongados, recordando que . Recomendó que la Argentina y adopte mecanismos para garantizar su prohibición. Uso de la fuerza y normativa vigente: El Comité expresó inquietud por diversas resoluciones del Ministerio de Seguridad sobre uso de la fuerza, armas menos letales y el “Protocolo Antipiquetes”. Solicitó su revisión para adecuarlas a estándares internacionales, incorporando los criterios de necesidad, proporcionalidad, precaución y rendición de cuentas .

El Comité expresó inquietud por diversas resoluciones del Ministerio de Seguridad sobre uso de la fuerza, armas menos letales y el “Protocolo Antipiquetes”. Solicitó su para adecuarlas a estándares internacionales, incorporando los criterios de . Actuación de fuerzas de seguridad en protestas sociales: Señaló la falta de información sobre avances en investigaciones por denuncias de abusos durante operativos de seguridad en manifestaciones, incluyendo lesiones graves por uso indiscriminado de balas de goma, gases lacrimógenos y camiones hidrantes, así como detenciones arbitrarias . Mencionó episodios tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en la represión a comunidades indígenas en Jujuy en 2023 .

Señaló la sobre avances en investigaciones por denuncias de abusos durante operativos de seguridad en manifestaciones, incluyendo lesiones graves por uso indiscriminado de balas de goma, gases lacrimógenos y camiones hidrantes, así como . Mencionó episodios tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en la . Regímenes de Alto Perfil y Alto Riesgo: El CAT manifestó preocupación por las condiciones de vida severas en estos regímenes, en particular por aislamientos superiores a 20 horas diarias y restricciones de visitas familiares . Exhortó al Estado a adecuarlos a los estándares internacionales.

El CAT manifestó preocupación por las en estos regímenes, en particular por y . Exhortó al Estado a adecuarlos a los estándares internacionales. Registro Nacional de Casos de Tortura: El Comité valoró el trabajo del CNPT en la recopilación de información a través del Registro Nacional de Casos de Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y sostuvo que el Estado debe establecer mecanismos para proveer información completa , especialmente sobre denuncias, investigaciones, procesamientos, condenas y reparaciones.

El Comité valoró el trabajo del CNPT en la recopilación de información a través del y sostuvo que el Estado debe establecer , especialmente sobre denuncias, investigaciones, procesamientos, condenas y reparaciones. Hechos de violencia institucional en el penal de Piñero (Santa Fe): El CAT manifestó inquietud por la información sobre torturas y malos tratos, en particular los hechos del 2 de marzo de 2024 en el penal de Piñero . Recomendó garantizar investigaciones prontas, imparciales y eficaces , y que se juzgue y sancione adecuadamente a las personas responsables.

El CAT manifestó inquietud por la información sobre torturas y malos tratos, en particular los hechos del . Recomendó garantizar , y que se juzgue y sancione adecuadamente a las personas responsables. Requisas corporales invasivas a familiares: Expresó alarma por la realización de requisas invasivas, especialmente a mujeres, niños y niñas . Instó a que estos procedimientos solo se practiquen cuando sean absolutamente necesarios y existan indicio de infracción , cumplan con los principios de necesidad y proporcionalidad, y se desarrollen en condiciones que respeten la dignidad .

Expresó alarma por la realización de requisas invasivas, especialmente a . Instó a que estos procedimientos solo se practiquen cuando sean absolutamente necesarios y existan , cumplan con los principios de necesidad y proporcionalidad, y se desarrollen en condiciones que . Justicia penal juvenil: El Comité solicitó al Estado que ponga fin a la detención de niñas, niños y adolescentes en comisarías, que no reduzca la edad mínima de responsabilidad penal, y que la privación de libertad sea una medida excepcional, de duración mínima, aplicada en espacios separados de personas adultas y privilegiando siempre alternativas a la detención.