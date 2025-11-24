Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 24 de noviembre

El dólar oficial afrontará una nueva semana corta debido al feriado del lunes. Pexels

El dólar oficial minorista cotiza a $1.400 para la compra y $1.450 para la venta en el Banco Nación, en una jornada de lunes feriado sin operaciones, por lo que se mantienen los mismos valores del cierre del jueves debido al día no laborable del viernes. Por su parte, el mayorista y los financieros se ubican más cerca de los $1.500, mientras que el el blue sigue siendo el más barato del mercado.

La divisa estadounidense no tendrá movimientos hasta el martes debido al fin de semana largo y recién la próxima rueda habrá repercusiones sobre la noticia publicada por The Wall Street Journal, de que lo principales bancos de Estados Unidos, incluidos JPMorgan Chase, Bank of America y Citigroup, desistieron reestructurar el rescate de u$s20.000 millones que se había negociado previamente.

Por su parte, luego de la fuerte tensión previa a las elecciones legislativas nacionales, el tipo de cambio se estabiliza y busca su punto de equilibrio. Tras conocerse el triunfo de La Libertad Avanza en los comicios el ministro de Economía, Luis Caputo, ratificó que continuará el esquema de banda cambiaria del dólar. "Arriba de $1.500 no va a ir porque está en el techo de la banda", aseguró a la salida del búnker libertario.

El Tesoro de Estados Unidos confirmó este viernes que realizó una operación clave para la economía argentina el mes pasado, con la venta de Derechos Especiales de Giro (DEGs) a nuestro país. El monto total de la operación alcanzó los u$s872 millones, y su único objetivo fue que Argentina pudiera cumplir con el vencimiento de su deuda ante el Fondo Monetario Internacional (FMI).

