Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 24 de noviembre
En una jornada sin operaciones por el feriado, la moneda norteamericana opera en Banco Nación a valores de cierre del jueves: $1.400 para la compra y $1.450 para la venta. Por su parte, el dólar mayorista y los financieros se ubican más cerca de los $1.500, mientras que el blue sigue siendo el más barato del mercado.
El dólar oficial afrontará una nueva semana corta debido al feriado del lunes.
El dólar oficial minorista cotiza a $1.400 para la compra y $1.450 para la venta en el Banco Nación, en una jornada de lunes feriado sin operaciones, por lo que se mantienen los mismos valores del cierre del jueves debido al día no laborable del viernes. Por su parte, el mayorista y los financieros se ubican más cerca de los $1.500, mientras que el el blue sigue siendo el más barato del mercado.
Por su parte, luego de la fuerte tensión previa a las elecciones legislativas nacionales, el tipo de cambio se estabiliza y busca su punto de equilibrio. Tras conocerse el triunfo de La Libertad Avanza en los comicios el ministro de Economía, Luis Caputo, ratificó que continuará el esquema de banda cambiaria del dólar. "Arriba de $1.500 no va a ir porque está en el techo de la banda", aseguró a la salida del búnker libertario.
El Tesoro de Estados Unidos confirmó este viernes que realizó una operación clave para la economía argentina el mes pasado, con la venta de Derechos Especiales de Giro (DEGs) a nuestro país. El monto total de la operación alcanzó los u$s872 millones, y su único objetivo fue que Argentina pudiera cumplir con el vencimiento de su deuda ante el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Dólar oficial hoy
El dólar oficial cotizó a $1.398,35 para la compra y $1.450,06 para la venta.
Dólar Banco Nación hoy
La divisa estadounidense operó a $1.400 para la compra y $1.450 para la venta en el Banco Nación.
Dólar blue hoy
El dólar blue cotizó a $1.405 para la compra y $1.425 para la venta.
Dólar mayorista hoy
El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vendió a $1.425.
Dólar Tarjeta / Turista hoy
El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, operó a $1.885.
Dólares financieros hoy
El dólar Contado con Liquidación (CCL) operó a $1.487,26 mientras que el dólar MEP o Bolsa cotizó a $1.452,76.