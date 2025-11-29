El transporte y los peajes vuelven a aumentar: cuales serán los valores

La suba rige a partir del lunes 1° de diciembre en el AMBA e impacta en colectivos, subtes y autopistas. El boleto mínimo en la Ciudad superará los $593 y el viaje en subte costará más de $1.200.

Un nuevo incremento tarifario golpeará el bolsillo de los usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) a partir del lunes 1° de diciembre . La actualización alcanza al transporte público y los peajes , y aplica distintos porcentajes de ajuste según la jurisdicción. La medida, aseguran las autoridades porteñas, busca "recomponer el atraso de la tarifa" de los servicios.

El aumento general para la Ciudad de Buenos Aires será del 4,3% , un cálculo que resulta de la aplicación de la fórmula mensual que incluye un 2% más el índice de inflación. En el caso de la Provincia de Buenos Aires , el incremento será más significativo, ya que al 4,3% base se le adicionó un 10% extra .

Los peajes porteños también sufrirán el impacto. Para la categoría de autos particulares en hora pico , las tarifas quedan diagramadas de la siguiente forma:

Colectivos Gran Buenos Aires: El boleto mínimo se ubicará en $658 . Es importante destacar que esto genera tres tarifas distintas en el AMBA, dado que las líneas de jurisdicción nacional mantienen otro valor base.

Las autoridades indicaron que este mecanismo de ajustes mensuales (2% más inflación) se mantendrá vigente de cara al Presupuesto 2026 y confirmaron que los valores de los servicios de transporte seguirán atados a la evolución de los precios.

Otro aumento con una nueva justificación

Según Ámbito, el Ejecutivo porteño justifica el ajuste no solo en el desfasaje inflacionario, sino también en un importante plan de inversión. Mencionan en el proyecto de actualización algunos puntos que justificarían la suba del precio del transporte: la modernización de más de 1.600 colectivos, la incorporación de validadores multipago que ya permiten usar tarjetas de crédito/débito en las estaciones de subte, la instalación de cámaras de seguridad y optimización de los recorridos.

Además, la Ciudad impulsa activamente la migración hacia energías limpias. Existe una resolución que obliga a las empresas de colectivos, a partir de enero de 2027, a reemplazar las unidades diésel por vehículos a gas o eléctricos. Las metas son claras: se espera que para 2026 el 15% de la flota sea sustentable, y el índice suba al 30% en 2027.