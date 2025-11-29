Gustavo Sylvestre, tras ganar el Martín Fierro de Oro: "No hay que olvidar que a C5N lo quisieron cerrar" En su visita a TVR, el programa de C5N conducido por Andrea Rincón y Juan Amorín, el reconocido periodista de Minuto Uno recordó la persecución sufrida durante la presidencia de Mauricio Macri. Además, adelantó cuál es su próximo desafío profesional. Por + Seguir en







"Sueño con entrevistar a (Vladimir) Putin", aseguró Gustavo Sylvestre.

Gustavo "Gato" Sylvestre, reconocido periodista, conductor televisivo de Minuto Uno por la pantalla de C5N y recientemente distinguido con el Martín Fierro de Cable de Oro 2025, reconoció que no esperaba el galardón y que le causó sorpresa. Pero así y todo, dijo que "llegó el momento de celebrar porque hay cuestiones en Argentina que no hay que olvidar". Entonces, explicó: "A este canal lo quisieron cerrar. A este canal lo persiguieron. No hay que olvidar lo que un gobierno quiso hacer con la anuencia de muchos periodistas".

En una extensa entrevista concedida a TVR, el programa conducido por Andrea Rincón y Juan Amorín por C5N, el Gato recordó los primeros años de la presidencia de Mauricio Macri en los que se arremetió contra el canal. "En esos años estábamos solos bancando la parada y resistiendo lo que la derecha quiso hacer algo único en la historia: meter presos a los dueños de un medio de comunicación. Nos amenazaban por esa época", dijo Sylvestre.

Luego, agregó que "por eso hoy también celebramos que seguimos de pie. Lo hicimos durante el macrismo y lo hacemos en este momento donde hay mucho poder mediático que encubre, que tapa la realidad y sostiene el relato mentiroso de este gobierno. Acá, en C5N, todos los días mostramos lo que realmente sucede".

Uno de los momentos más emotivos de la visita del Gato a TVR sucedió cuando el programa emitió el clásico informe homenaje a su invitado. Allí, se repasó su carrera periodística, la cual fue reconocida días atrás con el Martín Fierro de Cable de Oro 2025. "Es bueno verse en determinados momentos", comentó Sylvestre.

Sylvestre destacó la cercanía que tiene con el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva. "Le hice la primera nota en el año 1991, en Brasilia, cuando ni siquiera soñaba con ser político. Era un dirigente sindical que presentaba el juicio político al presidente Fernando Collor de Mello", recordó y pasó a confiar una intimidad con el lider histórico del país vecino que le causó "una emoción enorme".