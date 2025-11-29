Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 29 de noviembre

29 de noviembre de 2025 Inicio
En una jornada sin operaciones oficiales, la moneda norteamericana cotiza en Banco Nación a los valores de cierre de viernes: $1.425 para la compra y $1.475 para la venta. Por su parte, los financieros operan a la baja, mientras que el blue sigue siendo el más barato del mercado.

El dólar cerró la semana abajo de los $1.500. 

El dólar cerró la semana abajo de los $1.500. 

El dólar oficial minorista hoy cotiza en Banco Nación a $1.425 para la compra y $1.475 para la venta, mismos valores del cierre del viernes, ya que el sábado es una jornada sin operaciones oficiales. En una semana sin variaciones significativas, los financieros operan a la baja, mientras que el blue sigue siendo el más barato del mercado.

El dólar cerró la semana cerca de los $1.500. 
El dólar cerró la semana sin variaciones: cerca de los $1.500

Por su parte, el Tesoro de Estados Unidos confirmó que realizó una operación clave para la economía argentina el mes pasado, con la venta de Derechos Especiales de Giro (DEGs) a nuestro país. El monto total de la operación alcanzó los u$s872 millones, y su único objetivo fue que Argentina pudiera cumplir con el vencimiento de su deuda ante el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En tanto, el BCRA volvió a recortar la tasa de referencia, llevándola del 22% al 20% nominal anual. El movimiento impulsó una caída en los rendimientos de instrumentos de corto plazo (cauciones y repos), incrementó la liquidez en pesos y, al mismo tiempo, reforzó la presión estacional sobre la demanda de dólares.

dólar blue billetes divisas dólares

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotiza a $1.436,14 para la compra y $1.487,58 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.425 para la compra y $1.475 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.415 para la compra y $1.435 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.451,5.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.917,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.518,74 mientras que el dólar MEP o Bolsa operó a $1.476,42

Dólar futuro

El dólar futuro se vende a $1.451.

