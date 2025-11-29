Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 29 de noviembre

En una jornada sin operaciones oficiales, la moneda norteamericana cotiza en Banco Nación a los valores de cierre de viernes: $1.425 para la compra y $1.475 para la venta. Por su parte, los financieros operan a la baja, mientras que el blue sigue siendo el más barato del mercado.

El dólar oficial minorista hoy cotiza en Banco Nación a $1.425 para la compra y $1.475 para la venta , mismos valores del cierre del viernes , ya que el sábado es una jornada sin operaciones oficiales. En una semana sin variaciones significativas, los financieros operan a la baja, mientras que el blue sigue siendo el más barato del mercado.

El dólar cerró la semana sin variaciones: cerca de los $1.500

Luego del triunfo de La Libertad Avanza en los comicios legislativos nacionales, el ministro de Economía, Luis Caputo , ratificó que continuará el esquema de banda cambiaria del dólar . "Arriba de $1.500 no va a ir porque está en el techo de la banda" , aseguró.

Por su parte, el Tesoro de Estados Unidos confirmó que realizó una operación clave para la economía argentina el mes pasado, con la venta de Derechos Especiales de Giro (DEGs) a nuestro país. El monto total de la operación alcanzó los u$s872 millones , y su único objetivo fue que Argentina pudiera cumplir con el vencimiento de su deuda ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) .

En tanto, el BCRA volvió a recortar la tasa de referencia, llevándola del 22% al 20% nominal anual . El movimiento impulsó una caída en los rendimientos de instrumentos de corto plazo (cauciones y repos), incrementó la liquidez en pesos y, al mismo tiempo, reforzó la presión estacional sobre la demanda de dólares.

El dólar oficial cotiza a $1.436,14 para la compra y $1.487,58 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.425 para la compra y $1.475 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.415 para la compra y $1.435 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.451,5.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.917,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.518,74 mientras que el dólar MEP o Bolsa operó a $1.476,42

Dólar futuro

El dólar futuro se vende a $1.451.