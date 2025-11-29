Palmeiras vs. Flamengo, por la final de la Copa Libertadores 2025: hora, TV y formaciones El Verdao y el Fla se miden en el estadio Monumental de Lima con el objetivo de ser el primer equipo brasilero en levantar el trofeo en cuatro oportunidades. Por + Seguir en







Palmeiras y Flamengo se cruzan a las 18.

La Copa Libertadores 2025 se define entre Palmeiras y Flamengo en el estadio Monumental de Lima y buscan ser el primer brasilero en coronarse campeón en cuatro oportunidades. El encuentro comenzará por la tarde y estará dirigido por el árbitro argentino Darío Herrera.

El equipo de San Pablo viene de lograr una remontada histórica ante Liga de Quito en Ecuador luego de haber perdido de local por 3 a 0, pero en la vuelta logró el resultado esperado. Se metió entre los cuatro mejores al derrotar por 4 a 0. Pero también había eliminado a River por un 5-2 global, Universitario de Perú por 4-0 global y ganó todos los partidos del Grupo G.

Alan Ruschel Juventude Palmeiras Alan Ruschel, capitán de Juventude, en la derrota con Palmeiras por 2-0, el 2 de noviembre de 2025. Fernando Alves/ECJ Sin embargo, atraviesan un momento complicado porque se acumulan cinco partidos sin ganar con tres derrotas y dos empates. Lo dejaron al borde de perder el campeonato ante Flamengo.

Mientras que, Fla es el líder en el Brasileirao con 75 puntos, cinco más que Palmeiras. El miércoles recibirán a Ceará en el Maracaná con la certeza de saber si, además, se coronará en la liga. Para llegar a esta instancia, vencieron a Racing por 1 a 0 en el global, pero también a Estudiantes, y previamente a Internacional de Brasil.