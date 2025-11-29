Preocupación por la salud de Luis Brandoni: el comunicado que preocupó a sus seguidores El reconocido actor, de 85 años, tuvo una indisposición física que le impidió salir a escena en la obra ¿Quién es quién?, que protagoniza junto a Soledad Silveyra. + Seguir en







El actor debió suspendes funciones teatrales de este fin de semana.

El consagrado actor Luis Brandoni fue dado de alta este sábado tras superar un cuadro de hipertensión que lo obligó a suspender las funciones previstas para este fin de semana de la obra "¿Quién es quién?", que protagoniza junto a Soledad Silveyra, en el Teatro Liceo.

El artista, de 85 años, pasó la noche internado en el Sanatorio Anchorena, del barrio porteño de Recoleta, debido a un inconveniente de salud que lo afecta en estos días. La noticia fue comunicada a través de las redes oficiales de Carlos Rottemberg, productor de la obra: “Informamos al público que en virtud de la indisposición física que aqueja al Sr. Luis Brandoni, quedan suspendidas las funciones previstas para este fin de semana en la ciudad de Buenos Aires”, aseguró el comunicado.

El espectáculo retomará su nueva temporada el 2 de enero en la ciudad de Mar del Plata. pic.twitter.com/f97OX5ZVqS — Multiteatro (@multiteatro) November 28, 2025 “Beto tuvo un pico de presión el domingo que obligó a suspender las funciones de ese día. A partir de eso se viene realizando estudios que no muestran nada importante, pero en la semana estuvo bastante caído, lo que provocó suspender también el miércoles y luego la del jueves”, confirmó Rottemberg a TN, tras la suspensión de las funciones de uno de los ciclos más exitosos de la cartelera de Buenos Aires. Según informó, la obra retomará sus funciones el 2 de enero en Mar del Plata.

La obra tenía previsto cerrar su paso por el teatro Liceo este domingo 30, antes de un breve receso previo a la temporada de verano. “La salud a sus 85 años es ahora lo prioritario. No siempre el espectáculo debe seguir, como dice esa frase famosa”, remarcó el productor. También se indicó que quienes hayan adquirido entradas podrán gestionar la devolución por los canales habituales.