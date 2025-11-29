IR A
"Quedamos todas recalculando": Virginia da Cunha confirmó que Lissa Vera se bajó de Bandana

La cantante habló de la sorpresa por la despedida de su excompañera y cómo continuarán los proyectos por los 25 años del grupo.

La entrevista de Virginia da Cunha sirvió como una confirmación oficial de la situación.

Redes Sociales

Luego del regreso de Bandana a los escenarios, el domingo pasado, en el boliche Moscú, la cantante Virginia da Cunha confirmó la baja de Lissa Vera para los proyectos del 2026: "Quedamos todas recalculando", dijo sobre sus colegas Valeria Gastaldi y Lourdes Fernández.

La DJ explicó que los problemas con la exBandana venían de antes: "Tuvimos un montón de situaciones donde Lissa se plantaba y decía que no, se enojaba y se bajaba. Y nosotras nos fuimos adaptando muchas veces a sus ‘no’ y a sus límites, algunas veces entendiéndolos y otras, no", confió la artista.

En este sentido, aclaró que "eso se dio muchos meses antes de lo de Leandro (García Gómez) y esto de ahora fue lo máximo que pasó que nos sorprendió, se bajó cuando ya estaba todo muy organizado y sobre la marcha; quedamos todas recalculando con el plan para 2026″.

Da Cunha se refirió al episodio de violencia de género que padeció Lourdes Fernández con su expareja Leandro García Gómez, y la denuncia que hizo Lissa y que terminó con el hombre detenido por "privación ilegítima de la libertad".

Consultada por Pía Shaw, en la entrevista con La Nación, Virginia aseguró que "todavía no" hablaron después de cumplir con el compromiso de la presentación del domingo. “En su momento me dijo ‘no estoy bien, te voy a contar después’. La abracé, le dije que ahora disfrutara y no volvimos a hablar. Por ahora se bajó, pero todo puede cambiar", concluyó.

