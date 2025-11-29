"Quedamos todas recalculando": Virginia da Cunha confirmó que Lissa Vera se bajó de Bandana La cantante habló de la sorpresa por la despedida de su excompañera y cómo continuarán los proyectos por los 25 años del grupo. + Seguir en







La entrevista de Virginia da Cunha sirvió como una confirmación oficial de la situación. Redes Sociales

Luego del regreso de Bandana a los escenarios, el domingo pasado, en el boliche Moscú, la cantante Virginia da Cunha confirmó la baja de Lissa Vera para los proyectos del 2026: "Quedamos todas recalculando", dijo sobre sus colegas Valeria Gastaldi y Lourdes Fernández.

La DJ explicó que los problemas con la exBandana venían de antes: "Tuvimos un montón de situaciones donde Lissa se plantaba y decía que no, se enojaba y se bajaba. Y nosotras nos fuimos adaptando muchas veces a sus ‘no’ y a sus límites, algunas veces entendiéndolos y otras, no", confió la artista.

En este sentido, aclaró que "eso se dio muchos meses antes de lo de Leandro (García Gómez) y esto de ahora fue lo máximo que pasó que nos sorprendió, se bajó cuando ya estaba todo muy organizado y sobre la marcha; quedamos todas recalculando con el plan para 2026″.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por VIRGINIA DA CUNHA (@virginiadacunha) Da Cunha se refirió al episodio de violencia de género que padeció Lourdes Fernández con su expareja Leandro García Gómez, y la denuncia que hizo Lissa y que terminó con el hombre detenido por "privación ilegítima de la libertad".