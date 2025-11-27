27 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 27 de noviembre

La moneda norteamericana opera en Banco Nación a $1.425 para la compra y $1.475 para la venta en una jornada en la que no hubo movimientos significativos por el feriado del Día de Gracias en los Estados Unidos.

Por
El dólar oficial se mueve hacia el techo de la banda.

El dólar oficial se mueve hacia el techo de la banda.

El dólar oficial minorista cotizó este jueves a $1.425 para la compra y $1.475 para la venta en el Banco Nación, en una jornada en la que no hubo movimientos significativos por el feriado del Día de Gracias en los Estados Unidos. Mientras tanto, el mayorista cerró a $1.350, a $3,50 por debajo del cierre de ayer. En tanto, los financieros cortaron la racha alcista, y el blue sigue siendo el más barato del mercado.

Economía adjudicó casi $14 billones en deuda en pesos y dólares
Te puede interesar:

El Tesoro renovó el 96% de los vencimientos ante una desafiante licitación

El Tesoro de Estados Unidos confirmó este viernes que realizó una operación clave para la economía argentina el mes pasado, con la venta de Derechos Especiales de Giro (DEGs) a nuestro país. El monto total de la operación alcanzó los u$s872 millones, y su único objetivo fue que Argentina pudiera cumplir con el vencimiento de su deuda ante el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En tanto, el BCRA volvió a recortar la tasa de referencia, llevándola del 22% al 20% nominal anual. El movimiento impulsó una caída en los rendimientos de instrumentos de corto plazo (cauciones y repos), incrementó la liquidez en pesos y, al mismo tiempo, reforzó la presión estacional sobre la demanda de dólares.

Dólares billetes dólar blue
El dólar oficial arrastra cinco ruedas consecutivas al alza.

El dólar oficial arrastra cinco ruedas consecutivas al alza.

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotizó a $1.423,08 para la compra y $1.474,55 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense operó a $1.425 para la compra y $1.475 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotizó a $1.420 para la compra y $1.440 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vendió a $1.450.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, operó a $1.917,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.523,74 mientras que el dólar MEP o Bolsa operó a $1.481,28

Dólar futuro

El dólar futuro se vendió a $1.447,5.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El dólar oficial se recalienta sobre el cierre del mes.

El dólar volvió a subir y se acercó a los $1.500

El dólar oficial se despertó tras varios días de estabilidad.

Se despertó el dólar: el minorista subió $20 y el oficial llegó a estar cerca de la banda superior

El dólar oficial afrontará una nueva semana corta debido al feriado del lunes.

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 24 de noviembre

El dólar oficial tuvo una semana sin sobresaltos, pero en la que se mantuvo al alza.

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 23 de noviembre

El dólar oficial y una semana de recuperación con leves subas diarias.

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 22 de noviembre

El dólar oficial cotiza cerca de los $1.400. 

El dólar oficial cotiza cerca de los $1.400 en un viernes sin movimientos

Rating Cero

Carolina Aguirre es la guionista de Envidiosa y defiende el papel de Griselda Siciliani

La creadora de Envidiosa le respondió a la audiencia con un fuerte mensaje: qué dijo

Se rumorea que la reconocida actriz podría estar embarazada

¿Agranda la familia? Un video de Tom Holland y Zendaya desató rumores de embarazo

Un spin off de una histórica película apocalíptica llegó a Netflix y sorprende con sus efectos
play

Un spin off de una histórica película apocalíptica llegó a Netflix y sorprende con sus efectos: cuál es

Esta película de terror con Russell Crowe se mantiene entre lo más visto de Netflix y es furor
play

Esta película de terror con Russell Crowe se mantiene entre lo más visto de Netflix y es furor: de cuál se trata

Un éxito estadounidense de 2022 llegó a la gran N roja, Un vecino gruñón.
play

De qué se trata Un vecino gruñón, la película con Tom Hanks que es lo más visto de Netflix

play

Abel Pintos: "Me di cuenta de que estaba enamorado cuando acepté el hielo en el vino"

últimas noticias

Gustavo Costas sueña con dos campeones del mundo para reforzar a Racing de cara al 2026

Gustavo Costas sueña con dos campeones del mundo para reforzar a Racing de cara al 2026

Hace 14 minutos
Los mercados se movieron con signos de tranquilidad este jueves en medio de una menor liquidez producto del feriado en Estados Unidos.

El S&P Merval tuvo su tercer día consecutivo de suba

Hace 17 minutos
La ANSES comunicó el pago a los jubilados y pensionados y otros beneficios. 

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, Desempleo y Pago Único, este viernes 28 de noviembre

Hace 32 minutos
Carolina Aguirre es la guionista de Envidiosa y defiende el papel de Griselda Siciliani

La creadora de Envidiosa le respondió a la audiencia con un fuerte mensaje: qué dijo

Hace 32 minutos
El pasillo gate: Estudiantes le dio la espalda al Canalla.

La AFA sancionó a Verón y a los jugadores de Estudiantes por el pasillo de espaldas a Rosario Central

Hace 33 minutos