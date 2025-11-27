Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 27 de noviembre

La moneda norteamericana opera en Banco Nación a $1.425 para la compra y $1.475 para la venta en una jornada en la que no hubo movimientos significativos por el feriado del Día de Gracias en los Estados Unidos.

El dólar oficial se mueve hacia el techo de la banda.

El dólar oficial minorista cotizó este jueves a $1.425 para la compra y $1.475 para la venta en el Banco Nación , en una jornada en la que no hubo movimientos significativos por el feriado del Día de Gracias en los Estados Unidos. Mientras tanto, el mayorista cerró a $1.350, a $3,50 por debajo del cierre de ayer. En tanto, los financieros cortaron la racha alcista, y el blue sigue siendo el más barato del mercado.

El Tesoro renovó el 96% de los vencimientos ante una desafiante licitación

Tras conocerse el triunfo de La Libertad Avanza en los comicios, el ministro de Economía, Luis Caputo , ratificó que continuará el esquema de banda cambiaria del dólar . "Arriba de $1.500 no va a ir porque está en el techo de la banda" , aseguró a la salida del búnker libertario.

El Tesoro de Estados Unidos confirmó este viernes que realizó una operación clave para la economía argentina el mes pasado, con la venta de Derechos Especiales de Giro (DEGs) a nuestro país. El monto total de la operación alcanzó los u$s872 millones , y su único objetivo fue que Argentina pudiera cumplir con el vencimiento de su deuda ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) .

En tanto, el BCRA volvió a recortar la tasa de referencia, llevándola del 22% al 20% nominal anual . El movimiento impulsó una caída en los rendimientos de instrumentos de corto plazo (cauciones y repos), incrementó la liquidez en pesos y, al mismo tiempo, reforzó la presión estacional sobre la demanda de dólares.

