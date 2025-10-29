Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 29 de octubre

El dólar cotiza este miércoles a $1.445 para la compra y $1.495 para la venta en el Banco Nación, luego de rebotar el martes tras la caída que siguió al contundente triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas nacionales. Por su parte, el oficial, que promedia la cotización en los distintos bancos, opera a $1.436,47 para la compra y $1.491,16 para la venta. El blue, en tanto, también subió y se comercializó en torno a los $1.470, en una cotización similar al MEP y CCL.
Tras conocerse los resultados de los comicios, el ministro de Economía, Luis Caputo, ratificó que continuará el esquema de banda cambiaria del dólar. "Arriba de $1.500 no va a ir porque está en el techo de la banda", aseguró a la salida del búnker de La Libertad Avanza.
Según cálculos de la consultora 1816, durante octubre, el Tesoro de Estados Unidos intervino en el mercado comprando pesos por un equivalente de u$s2.100 millones. Una cifra que no evitó que el BCRA tenga que salir a vender reservas: el martes pasado, luego de que el dólar mayorista tocará el techo de la banda ($1.490,5), el Banco Central tuvo que desprenderse de u$s45,5 millones.
En lo que va de 2025, el dólar oficial acumula una suba de $430,88 tras haber cerrado 2024 en $1.060,28.
Dólar oficial hoy
El dólar oficial cotiza a $1.432,90 para la compra y $1.487,75 para la venta.
Dólar Banco Nación hoy
La divisa estadounidense opera a $1.445 para la compra y $1.495 para la venta en el Banco Nación.
Dólar blue hoy
El dólar blue cotiza a $1.450 para la compra y $1.470 para la venta.
Dólar mayorista hoy
El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.470.
Dólar Tarjeta / Turista hoy
El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotiza a $1.943,50.
Dólares financieros hoy
El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.485,89 mientras que el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.477,87.
Dólar futuro
El dólar futuro se vende a $1.475.