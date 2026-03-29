30 de marzo de 2026 Inicio
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Tras el fallo del caso YPF a favor de Argentina, Axel Kicillof brindará una conferencia de prensa

El gobernador bonaerense hablará este lunes a las 9 en La Plata para ratificar que "la derecha nunca habría nacionalizado" la petrolera.

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Axel Kicillof.

Axel Kicillof.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, brindará este lunes una conferencia de prensa en la Sala de Conferencias de la Gobernación para ratificar que “la derecha nunca habría nacionalizado” YPF, luego de que se hiciera público el fallo sobre la petrolera.

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A partir de las 9, el mandatario provincial, quien estará acompañado por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, se referirá principalmente al fallo que emitió la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, que anuló la condena contra Argentina por la expropiación de YPF y que revirtió la sentencia de primera instancia, que obligaba a que nuestro país pagara más de u$s16.000 millones.

Al respecto, Kicillof sostuvo que lo sucedido hasta estos días “era un relato impulsado por los buitres” para criticar “una decisión soberana y hacerse (más) ricos”, al mismo tiempo que celebró la decisión de la Justicia de Estados Unidos y ratificó la legalidad de la expropiación de la petrolera, llevada a cabo en el año 2012, bajo el gobierno de la expresidenta Cristina Kirchner.

“Mientras el presidente Javier Milei hablaba del ‘impuesto Kicillof’, los propios abogados del Estado argentino, desde que se inició el juicio, defendían en la Justicia los mismos argumentos que sostuvimos siempre. Ese ‘impuesto’ nunca fue más que una operación: un coro de voces que repitió durante años los argumentos de los buitres, instalando que la nacionalización había sido técnicamente incorrecta. ¿Era desconocimiento, ingenuidad o una mentira interesada? Hoy queda claro”, manifestó días atrás el gobernador.

Asimismo, remarcó que aquella decisión tomada por Cristina Kirchner “marca el rumbo del modelo de desarrollo” que el país necesita y que se basa en defensa del interés nacional, el desarrollo, la articulación público-privada, una inversión directa en ciencia e infraestructura, potenciar la industria y cuidar los recursos naturales.

“No se trataba de atacarme a mí, sino de cuestionar una decisión soberana y de defender intereses extranjeros. La derecha nunca la habría nacionalizado. Trabajaron siempre para los buitres, pero paradójicamente hoy su modelo no colapsa por falta de dólares gracias a YPF”, concluyó Kicillof.

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