Quini 6: los resultados del sorteo 3360 del domingo 29 de marzo de 2026

Conocé todos los detalles de este popular juego: los números, los ganadores, el pozo millonario y el próximo monto.

Estos son los resultados del sorteo del domingo 29 de marzo de 2026.

El sorteo 3.360 del Quini 6 de este domingo 29 de marzo repartió un importante premio en este juego de azar que organiza la Caja de Asistencia Social de la Lotería de Santa Fe.

La modalidad REVANCHA del Quini 6 tuvo un apostador que obtuvo sus 6 aciertos y se llevó el pozo más importante de la noche de más de $3.700 millones. La apuesta la realizó en la localidad de Gobernador Crespo, en Santa Fe.

Por su parte la modalidad SIEMPRE SALE del Quini 6 también tuvo un afortunado ganador con 6 aciertos que se llevó la totalidad del pozo en juego de $378.387.936 . El mencionado jugador realizó su jugada en la localidad de Monte Buey, en Córdoba.

Números ganadores: 1 - 9 - 15 - 18 - 19 - 38

5 aciertos: 24 ganadores. Premio: $1.757.034

4 aciertos: 1.749 ganadores. Premio: $7.233

La Segunda del Quini 6: resultado del domingo 29 de marzo de 2026

Números ganadores: 0 - 5 - 9 - 15 - 18 - 29

6 aciertos: vacante. Premio: $1.231.180.776

5 aciertos: 38 ganadores. Premio: $1.109.705

4 aciertos: 2.291 ganadores Premio: $5.521

La Revancha del Quini 6: resultado del domingo 29 de marzo de 2026

Números ganadores: 6 - 8 - 15 - 24 - 36 - 42

6 aciertos: 1 ganador. Premio: $3.760.841.146

Siempre Sale del Quini 6: resultado del domingo 29 de marzo de 2026

Números ganadores: 1 - 16 - 24 - 36 - 42 - 45

5 aciertos: 1 ganador. Premio: $378.387.936

Pozo extra: resultado del domingo 29 de marzo de 2026

6 aciertos: 535 ganadores. Premio: $289.719

Próximo pozo del Quini 6

El próximo pozo del sorteo 3.361 del Quini 6 se realizará el miércoles 1 de abrila las 21.15. Pozo estimado: $4.000.000.000.

¿Qué es el Quini 6?

El Quini 6 es un juego de monto variable que se calcula en relación a lo recaudado. El mismo consiste en tener que seleccionar seis números de cuarenta y seis. Posee cuatro variantes: una es el Sorteo Tradicional, otra la Segunda del Quini, también está La Revancha y, por último, el Siempre Sale.

En las primeras dos modalidades (Tradicional y Segunda del Quini), se proclama ganador del primer premio a aquellas apuestas cuyos seis números elegidos coincidan con el total de los números favorecidos por el sorteo. El segundo es para quienes tengan cinco aciertos y el tercero para los que obtengan cuatro. El pozo quedará vacante e incrementará para el concurso siguiente en caso de que no se registren apuestas ganadoras.

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar al Quini 6, los jugadores deben elegir 6 números al azar entre el 00 y el 45. En ese momento, eligen bajo qué modalidad apostar: tradicional, la segunda, revancha, siempre sale y premio extra. Actualmente, el valor del Quini 6 es de $100 para las primeras dos modalidades y se suman $50 más al agregar el resto. Es decir, el monto final quedaría en $250.

Quini 6: ¿Hasta qué hora se puede jugar?

Los apostadores podrán realizar su juego hasta las 19 para los sorteos de los miércoles y a las 20.30 para los domingos.