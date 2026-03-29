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Quini 6: los resultados del sorteo 3360 del domingo 29 de marzo de 2026

Conocé todos los detalles de este popular juego: los números, los ganadores, el pozo millonario y el próximo monto.

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Estos son los resultados del sorteo del domingo 29 de marzo de 2026.

Estos son los resultados del sorteo del domingo 29 de marzo de 2026.

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El sorteo 3.360 del Quini 6 de este domingo 29 de marzo repartió un importante premio en este juego de azar que organiza la Caja de Asistencia Social de la Lotería de Santa Fe.

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La modalidad REVANCHA del Quini 6 tuvo un apostador que obtuvo sus 6 aciertos y se llevó el pozo más importante de la noche de más de $3.700 millones. La apuesta la realizó en la localidad de Gobernador Crespo, en Santa Fe.

Por su parte la modalidad SIEMPRE SALE del Quini 6 también tuvo un afortunado ganador con 6 aciertos que se llevó la totalidad del pozo en juego de $378.387.936. El mencionado jugador realizó su jugada en la localidad de Monte Buey, en Córdoba.

El Tradicional del Quini 6: resultado del domingo 29 de marzo de 2026

Números ganadores: 1 - 9 - 15 - 18 - 19 - 38

6 aciertos: vacante. Premio: $1.231.180.776

5 aciertos: 24 ganadores. Premio: $1.757.034

4 aciertos: 1.749 ganadores. Premio: $7.233

La Segunda del Quini 6: resultado del domingo 29 de marzo de 2026

Números ganadores: 0 - 5 - 9 - 15 - 18 - 29

6 aciertos: vacante. Premio: $1.231.180.776

5 aciertos: 38 ganadores. Premio: $1.109.705

4 aciertos: 2.291 ganadores Premio: $5.521

La Revancha del Quini 6: resultado del domingo 29 de marzo de 2026

Números ganadores: 6 - 8 - 15 - 24 - 36 - 42

6 aciertos: 1 ganador. Premio: $3.760.841.146

Siempre Sale del Quini 6: resultado del domingo 29 de marzo de 2026

Números ganadores: 1 - 16 - 24 - 36 - 42 - 45

5 aciertos: 1 ganador. Premio: $378.387.936

Pozo extra: resultado del domingo 29 de marzo de 2026

6 aciertos: 535 ganadores. Premio: $289.719

Próximo pozo del Quini 6

El próximo pozo del sorteo 3.361 del Quini 6 se realizará el miércoles 1 de abrila las 21.15. Pozo estimado: $4.000.000.000.

¿Qué es el Quini 6?

El Quini 6 es un juego de monto variable que se calcula en relación a lo recaudado. El mismo consiste en tener que seleccionar seis números de cuarenta y seis. Posee cuatro variantes: una es el Sorteo Tradicional, otra la Segunda del Quini, también está La Revancha y, por último, el Siempre Sale.

En las primeras dos modalidades (Tradicional y Segunda del Quini), se proclama ganador del primer premio a aquellas apuestas cuyos seis números elegidos coincidan con el total de los números favorecidos por el sorteo. El segundo es para quienes tengan cinco aciertos y el tercero para los que obtengan cuatro. El pozo quedará vacante e incrementará para el concurso siguiente en caso de que no se registren apuestas ganadoras.

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar al Quini 6, los jugadores deben elegir 6 números al azar entre el 00 y el 45. En ese momento, eligen bajo qué modalidad apostar: tradicional, la segunda, revancha, siempre sale y premio extra. Actualmente, el valor del Quini 6 es de $100 para las primeras dos modalidades y se suman $50 más al agregar el resto. Es decir, el monto final quedaría en $250.

Quini 6: ¿Hasta qué hora se puede jugar?

Los apostadores podrán realizar su juego hasta las 19 para los sorteos de los miércoles y a las 20.30 para los domingos.

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