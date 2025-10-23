Consultoras prevén una inflación del 3% en alimentos durante octubre por la volatilidad del dólar

En medio de la incertidumbre cambiaria y con una volatilidad del dólar que ya roza un aumento del 8% mensual, la inflación que se espera en octubre continuaría con su tendencia al alza que evidenció el mes pasado, al alcanzar el 2,1%: según consultoras privadas se proyecta entre el 2,9% y el 3% para para el décimo mes del año.
"En las últimas cuatro semanas la inflación promedio se aceleró a 2,9% mensual y la inflación punta a punta del período se ubicó en 3%", señaló el relevamiento de la consultora LCG, remarcando un 1% en la cuarta semana de octubre en el rubro Alimentos y Bebidas, por tercera vez consecutiva.
El alza se explica por la suba de 3,7% en productos lácteos y huevos, así como también por el avance de 3,2% de bebidas e infusiones para consumir en el hogar, mientras que en el otro extremo las verduras bajaron 2,1%. El porcentaje de productos con aumentos de precios se ubicó 5 puntos por encima de la semana anterior (16% de la canasta relevada). Las variaciones de precios mostraron una dispersión en línea con la observada la semana previa, según la consultora.
En tanto EcoGo, la consultora que dirige la economista Marina Dal Poggetto, sostuvo que la inflación en Alimentos y Bebidas marcó un 2,9%, a raíz del aumento de 3,4% de alimentos consumidos fuera del hogar y un 2,8% dentro del hogar.
"Las compras por el día de la madre traccionaron la categoría 'artículos y utensilios de belleza', que registró una suba del 5,2% en la semana. Los artículos descartables le siguieron, con un aumento del 3,3%. Por último y cerrando el podio se ubicó la categoría “vajilla y otros” que anotó una suba del 3%", aseguraron desde la consultora.
Según el informe, la inflación de octubre se ubicaría en 2,5% mensual. La baja respecto a la semana pasada responde "principalmente a una variación en los precios de los alimentos menor a la esperada, en un contexto donde el pass-through se mantiene limitado a pesar de la volatilidad del tipo de cambio y la incertidumbre que plantean las elecciones", analizó la consultora.