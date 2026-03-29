29 de marzo de 2026 Inicio
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Franco Colapinto terminó 16° en Japón: el accidente que complicó su carrera

El argentino había tenido una buena largada y peleaba por meterse en zona media, pero un accidente que derivó en auto de seguridad lo relegó. Antonelli ganó y quedó como líder histórico del campeonato.

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Franco Colapinto terminó 16° en Japón: el accidente que complicó su carrera

Franco Colapinto terminó 16° en Japón: el accidente que complicó su carrera

Franco Colapinto volvió a sufrir una carrera cuesta arriba y finalizó en el 16° puesto en el Gran Premio de Japón, en una jornada marca da por la aparición del Safety Car en un momento clave que lo dejó sin chances de avanzar.

La Fórmula 1 volverá recién el fin de semana del 3 de mayo en el GP de Miami
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El piloto argentino había mostrado un ritmo competitivo en el arranque: largó bien, ganó una posición y en la tercera vuelta superó a Gabriel Bortoleto para ubicarse 13°. Incluso protagonizó un interesante duelo con Liam Lawson, en el que dejó en claro que podía sostenerse en el pelotón medio.

Sin embargo, la estrategia y el contexto de carrera jugaron en su contra. Colapinto ingresó a boxes en la vuelta 18, pero apenas cuatro giros después, un fuerte accidente de Oliver Bearman obligó a la salida del Safety Car. Esa situación lo perjudicó directamente y lo relegó en el clasificador.

Desde ese momento, el argentino quedó atrapado en el 16° lugar, sin margen para recuperar posiciones y por detrás del Williams de Carlos Sainz, en un desarrollo que terminó siendo lineal para su carrera.

Mientras tanto, la jornada tuvo un protagonista excluyente: Andrea Kimi Antonelli. El joven italiano de Mercedes firmó una actuación contundente y se quedó con la victoria, un resultado que además le permitió convertirse, con apenas 19 años, en el líder del campeonato más joven en la historia de la Fórmula 1. El podio lo completaron Oscar Piastri, con McLaren, y Charles Leclerc, con Ferrari, mientras que George Russell finalizó en la cuarta posición.

En Alpine, el otro lado de la moneda fue Pierre Gasly, que logró un sólido séptimo puesto tras resistir durante gran parte de la carrera los ataques de Max Verstappen, en una defensa que le dio valor a su resultado final.

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto

La Fórmula 1 entrará ahora en una pausa durante abril, tras la cancelación de las fechas en Baréin y Arabia Saudita por el conflicto en Medio Oriente. La actividad se retomará con el Gran Premio de Miami, previsto del 1 al 3 de mayo.

Antes de eso, Colapinto dejó abierta la puerta a una posible presentación en el país. “La próxima yo creo que va a ser en casa, pa. Vamos a ver, ojalá”, deslizó, en referencia a una eventual exhibición en Argentina.

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