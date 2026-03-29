Paulo Dybala compartió la primera foto familiar con Oriana Sabatini y Gia: "Un domingo diferente" El futbolista subió a Instagram la captura de un momento en que los tres juntos disfrutaron la luz del sol. Es la primera foto pública de la familia. + Seguir en







Paulo Dybala y Oriana Sabatini. Instagram

A casi un mes del nacimiento de Gia, Paulo Dybala compartió por primera vez una foto familiar junto a Oriana Sabatini y la bebé de ambos. La pequeña aparece en un enterito con orejas de osito disfrutando del sol junto a su padre y su madre.

"Un domingo diferente", definió el jugador de la Selección en Instagram a sus 56 millones de seguidores. La foto era la portada de un conjunto de ocho imágenes. En una de ellas se ve a la pareja junto a Robert Pattinson en la premier de la película que coprotagoniza junto a Zendaya, El drama.

En su recapitulación de domingo también incluyó actividades características de un deportista de alto rendimiento, como el tratamiento de su rodilla; y de un modelo. En todas las que aparecieron, la pareja se veía sin un pelo fuera de lugar, con el estilo que los identifica.

Paulo Dybala Instagram La primera foto familiar pública de Paulo, Oriana y Gia. Instagram @paulodybala El primer día del padre de Paulo Dybala Hace 10 días el jugador de fútbol pudo celebrar su primer Día del Padre en Italia, menos de dos semanas después del nacimiento de su primera hija. "Feliz primer día para vos, mi vida", lo saludó Oriana Sabatini en su Instagram junto a una foto del deportista y su hija, diminuta en sus brazos.

Dybala compartió en sus historias en la misma red social una imagen de la niña usando su primera camiseta bordo y dorada de la Roma, el club para el que trabaja, con la leyenda "Papá" sobre el número de la espalda. "Forza Roma", escribió sobre la foto.