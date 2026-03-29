La Justicia autorizó el regreso de los vecinos de Parque Patricios a la torre evacuada por peligro de derrumbe

La Justicia porteña habilitó a las familias del Sector 2 del complejo habitacional Estación Buenos Aires en Parque Patricios a volver a ingresar a sus hogares 26 días después de que se derrumbara el estacionamiento y la torre fuera clausurada por riesgo de derrumbe.
La Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°31 que encabeza la investigación evaluó los informes técnicos y resolvió ahora mantener la habilitación judicial del sector. La administración porteña, en un comunicado, especificó que la habilitación se ajusta a la normativa vigente y que las condiciones estructurales de las viviendas fueron garantizadas tras los trabajos realizados por la Constructora Sudamericana S.A. (COSUD).
Según detalla el comunicado oficial, “las familias alojadas provisoriamente en hoteles están en condiciones de volver a sus viviendas en las Torres del Sector 2 del Complejo, donde se había registrado la caída de una losa del estacionamiento”. La medida, añadieron, se adoptó porque “sigue vigente la habilitación judicial del sector”.
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La Guardia de Auxilio y Emergencias del GCBA dispuso el levantamiento de la clausura en las áreas de viviendas, luego de inspeccionar las reparaciones ejecutadas por la empresa a cargo.
El proceso incluyó la verificación del estado de los servicios básicos: electricidad, agua y gas ya están disponibles en los edificios, aunque la habilitación del gas requiere una gestión individual ante Metrogas desde cada domicilio.
Mientras la investigación judicial sigue su curso, la responsabilidad sobre futuras reparaciones y el mantenimiento de la seguridad estructural permanece en manos de COSUD, la empresa constructora.
La denuncia de las familias contra COSUD y el Banco Hipotecario
Luego de la segunda evacuación a los edificios en Parque Patricios, los abogados querellantes, Fernando Burlando y Gabriel Fiedotin, pidieron la imputación inmediata de los responsables.
Los letrados apuntaron contra la constructora COSUD y el Banco Hipotecario por el derrumbe ocurrido a comienzos de marzo de este año y solicitaron que las autoridades sean imputados por el delito de “estrago culposo”.
En el escrito, presentado este miércoles ante la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 31, donde la fiscal María del Rosario Selvatici, Burlando y Fiedotin sostienen que ya están los elementos probatorios necesarios para que se avance a la siguiente etapa y se responsabilice a las autoridades de la construcción de la torre afectada y del banco que estuvo a cargo del fideicomiso que administra el proyecto.
La presentación la hicieron solo horas después de que una vecina que había reingresado recientemente a su departamento por orden de la Justicia denunciara el desplazamiento anómalo en una de sus ventanas. Según trascendió, una ventana en la torre A del sector 2, de 12 pisos, explotó y dejó todos los cristales dentro del departamento, donde también se detectaron levantamientos y roturas de cerámicos en el primer y segundo piso.
A raíz de lo ocurrido, se desplegó un nuevo operativo preventivo mientras se analizan los daños y se investigan las causas del incidente. La escena generó alarma inmediata entre los residentes y derivó en la evacuación total de la torre A, la más alta del complejo y que ya había sido apuntalada tras el derrumbe previo.