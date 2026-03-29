La Justicia autorizó el regreso de los vecinos de Parque Patricios a la torre evacuada por peligro de derrumbe

26 días después del hundimiento del estacionamiento, las familias regresarán a sus hogares en el complejo habitacional Estación Buenos Aires. Cómo sigue la causa.

La Justicia porteña habilitó a las familias del Sector 2 del complejo habitacional Estación Buenos Aires en Parque Patricios a volver a ingresar a sus hogares 26 días después de que se derrumbara el estacionamiento y la torre fuera clausurada por riesgo de derrumbe.

La Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°31 que encabeza la investigación evaluó los informes técnicos y resolvió ahora mantener la habilitación judicial del sector. La administración porteña, en un comunicado, especificó que la habilitación se ajusta a la normativa vigente y que las condiciones estructurales de las viviendas fueron garantizadas tras los trabajos realizados por la Constructora Sudamericana S.A. (COSUD) .

Según detalla el comunicado oficial, “ las familias alojadas provisoriamente en hoteles están en condiciones de volver a sus viviendas en las Torres del Sector 2 del Complejo, donde se había registrado la caída de una losa del estacionamiento”. La medida, añadieron, se adoptó porque “sigue vigente la habilitación judicial del sector”.

La Guardia de Auxilio y Emergencias del GCBA dispuso el levantamiento de la clausura en las áreas de viviendas, luego de inspeccionar las reparaciones ejecutadas por la empresa a cargo.

El proceso incluyó la verificación del estado de los servicios básicos: electricidad, agua y gas ya están disponibles en los edificios , aunque la habilitación del gas requiere una gestión individual ante Metrogas desde cada domicilio.

Mientras la investigación judicial sigue su curso, la responsabilidad sobre futuras reparaciones y el mantenimiento de la seguridad estructural permanece en manos de COSUD, la empresa constructora.

La denuncia de las familias contra COSUD y el Banco Hipotecario

Luego de la segunda evacuación a los edificios en Parque Patricios, los abogados querellantes, Fernando Burlando y Gabriel Fiedotin, pidieron la imputación inmediata de los responsables.

Los letrados apuntaron contra la constructora COSUD y el Banco Hipotecario por el derrumbe ocurrido a comienzos de marzo de este año y solicitaron que las autoridades sean imputados por el delito de “estrago culposo”.

En el escrito, presentado este miércoles ante la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 31, donde la fiscal María del Rosario Selvatici, Burlando y Fiedotin sostienen que ya están los elementos probatorios necesarios para que se avance a la siguiente etapa y se responsabilice a las autoridades de la construcción de la torre afectada y del banco que estuvo a cargo del fideicomiso que administra el proyecto.

La presentación la hicieron solo horas después de que una vecina que había reingresado recientemente a su departamento por orden de la Justicia denunciara el desplazamiento anómalo en una de sus ventanas. Según trascendió, una ventana en la torre A del sector 2, de 12 pisos, explotó y dejó todos los cristales dentro del departamento, donde también se detectaron levantamientos y roturas de cerámicos en el primer y segundo piso.

A raíz de lo ocurrido, se desplegó un nuevo operativo preventivo mientras se analizan los daños y se investigan las causas del incidente. La escena generó alarma inmediata entre los residentes y derivó en la evacuación total de la torre A, la más alta del complejo y que ya había sido apuntalada tras el derrumbe previo.