"Dame el celular o te mato": el duro relato de Julián Serrano tras sufrir un asalto El youtuber fue asaltado en Parque Patricios donde le destrozaron el vidrio del auto y lo amenazaron de muerte. Sin celular ni GPS, tuvo que pedir ayuda a un taxista para regresar a su casa. + Seguir en







Julián Serrano sufrió un robo que “por suerte no pasó a mayores”, según expresó en redes sociales.

Julián Serrano fue víctima de un hecho de inseguridad en el barrio porteño de Parque Patricios donde le destrozaron el vidrio del auto y lo amenazaron de muerte. "Dame el celular o te mato", le gritó el delincuente en un incidente que lo dejó incomunicado: sin celular ni GPS, tuvo que pedir ayuda a un taxista para regresar poder volver a su casa.

Fiel a su estilo y desorientado, el influencer hizo su descargo en redes sociales para alertar a sus más de 750 mil seguidores sobre lo ocurrido. Este sábado 28 de marzo, había quedado con sus amigos en que disputarían un partido de fútbol en unas canchas del barrio. Al quedar demorado detrás de un camión de basura en una calle, dos jóvenes se aproximaron a su auto.

“Vi a dos pibes y después de dar una vuelta me reventaron el vidrio y me dijo: ‘Dame el celular o te mato’. Se lo di porque no sabían cuántos eran y no quería que me den un puntazo. El pibe se fue corriendo, lo esperaba uno en moto y estaba muy nervioso, entró medio en pánico. Primerizo el chorro. Yo estaba resignado”, relató.

Embed @julianserrano7 video muy particular el de hoy.. jaj esto me pasó ayer sonido original - Julian Serrano El influencer remarcó que en ese momento se le cruzó el peor final y pensó: "Ya veo que me clavan un puntazo y me desangro en Parque Patricios’. Flasheé la peor”. Después de quedarse incomunicado y con el vidrio roto, Serrano sufrió una serie de contratiempos para localizar a sus amigos. Debió cruzar por diferentes zonas desorientado y sin la protección del vidrio, mientras caía la noche. “No sabía qué hacer y entré a preguntarle a la gente, y terminé agarrando para Ezeiza, todo mal. Encima, sin ventanilla y ya se estaba haciendo de noche”, narró.

En el regreso a casa, Julián Serrano recibió la ayuda de un taxista que lo guió hasta su destino. Sin GPS ni celular, acordó seguirlo y pagarle el viaje, lo que finalmente le permitió orientarse y llegar a salvo. El youtuber hizo el descargo público donde expresó su bronca y frustración tras el violento robo que sufrió en Parque Patricios.

Aunque destacó que “por suerte no pasó a mayores”, se sometió a un control médico para descartar lesiones por el estallido del vidrio. El seguro del auto cubrirá los daños, mientras que en redes sociales compartió su experiencia bajo el título “Nueva modalidad de robo. Tené cuidado”, recibiendo numerosos mensajes de apoyo y alivio de sus seguidores, quienes celebraron que se encuentre bien.

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