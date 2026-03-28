IR A
IR A

Gran Hermano: las encuestas anticipan quién será el nuevo eliminado

La placa de nominados arde, los sondeos ya marcan una tendencia clara y un participante aparece con los números más altos para abandonar el reality de Telefe en la gala del lunes. De quién se trata.

Los hermanitos esperan la próxima gala que definirá quién abandona el juego. 

Los "hermanitos" esperan la próxima gala que definirá quién abandona el juego. 

Telefe: captura de video

El próximo lunes se llevará a cabo una nueva gala de eliminación en Gran Hermano Generación Dorada. En base a las últimas encuestas, surgieron los primeros pronósticos sobre qué jugador abandonará la casa más famosa en esta placa negativa.

Los seguidores del reality explotaron en redes sociales.
Te puede interesar:

Gran Hermano 2026: se filtró el nombre del reemplazo de Mavinga y las redes explotaron

La metodología de salida será doble: el domingo bajarán los participantes con menos votos para definir el proceso el día lunes. Cabe recordar que Juanicar, Manuel y Pincoya tuvieron la oportunidad de salir de la placa de nominados durante la jornada del jueves.

Los jugadores que quedaron en riesgo son Lola Tomaszewski, Yanina Zilli, Brian Sarmiento, "Titi" Tcherkaski, Luana Fernández, Lolo y Franco Poggio, más Franco Zunino. La votación telefónica oficial determinará quién debe interrumpir su estadía en el certamen tras la decisión del público.

De acuerdo a los relevamientos previos en redes sociales, el próximo eliminado estaría entre Franco Poggio, Lola Tomaszewski y Franco Zunino, en ese orden específico. Las encuestas funcionan como un termómetro, aunque el resultado final depende exclusivamente de los mensajes de texto.

Fede Bongiorno, panelista de LAM, realizó un sondeo masivo en su cuenta de X para medir la imagen positiva de los hermanitos. El gráfico reveló que Franco Poggio tiene apenas un 5% de apoyo, lo que lo ubica como el principal candidato a salir de la casa.

El nombre que suena para ocupar la vacante de Jenny Mavinga

Tras la renuncia de Mavinga al programa, los rumores sobre su reemplazo inundaron las redes sociales con diversas teorías sobre quién ingresará próximamente. El periodista Nacho Rodríguez aseguró que la elegida es Cony Capelli, ganadora de la edición chilena del año 2023.

Embed

El conductor Santiago del Moro, sin entrar en detalles, adelantó que se trata de alguien que buscará protagonismo en el juego. Antes, circuló el rumor sobre el reingreso de Carmiña Masi para este puesto, pero la propia ex participante desmintió su retorno a la competencia mediante sus perfiles oficiales.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La actriz, de larga trayectoria, tiene 60 años.

Susto en Gran Hermano 2026: Andrea del Boca se accidentó y temen que abandone la casa

Las mujeres de GH se cruzaron por la limpieza de la casa.

Gran Hermano, al límite: denunciaron suciedad extrema en el baño y una participante se hizo cargo

Julieta Poggio, y un anuncio en redes sociales.

Juli Poggio confirmó que será mamá de una gatita: "Se acabaron las mañanas para dormir"

Nazareno Pompei y Jessica Eli Maciel en la casa de Gran Hermano.
play

"Gente de color marrón": una nueva expresión racista en Gran Hermano generó una ola de críticas

La modelo cruzó a la influencer por sus declaraciones sobre las llamadas botineras.

"No todas son iguales": Nicole Neumann cruzó a Juli Poggio por sus dichos sobre las "botineras"

Los jugadores analizaron cómo quedó la casa tras la salida de Mavinga.
play

Brian Sarmiento, sobre el reemplazo de Mavinga, en Gran Hermano: "Que entre una chica para..."

últimas noticias

El Gobierno atraviesa una situación social y económica cada vez más complicada.

La pérdida del control: el Gobierno y una agenda que ya no ordena

Hace 33 minutos
El hecho fatal se desencadenó en la previa del partido amistoso, preparatorio para el Mundial 2026.

Tragedia en el Estadio Azteca: murió un hincha en la previa del partido entre México y Portugal

Hace 34 minutos
Incendio en una refinería de Pilar dejó un muerto y un herido. 

Tragedia en Pilar: un muerto y un herido tras un feroz incendio en una refinería del Parque Industrial

Hace 40 minutos
La foto generó otra polémica alrededor de la famosa.

Wanda Nara y Martín Migueles fueron escrachados por su "conducta asquerosa" en el tren bala de Japón

Hace 44 minutos
Los hermanitos esperan la próxima gala que definirá quién abandona el juego. 

Gran Hermano: las encuestas anticipan quién será el nuevo eliminado

Hace 50 minutos