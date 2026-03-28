Gran Hermano: las encuestas anticipan quién será el nuevo eliminado La placa de nominados arde, los sondeos ya marcan una tendencia clara y un participante aparece con los números más altos para abandonar el reality de Telefe en la gala del lunes. De quién se trata. + Seguir en







Los "hermanitos" esperan la próxima gala que definirá quién abandona el juego. Telefe: captura de video

El próximo lunes se llevará a cabo una nueva gala de eliminación en Gran Hermano Generación Dorada. En base a las últimas encuestas, surgieron los primeros pronósticos sobre qué jugador abandonará la casa más famosa en esta placa negativa.

La metodología de salida será doble: el domingo bajarán los participantes con menos votos para definir el proceso el día lunes. Cabe recordar que Juanicar, Manuel y Pincoya tuvieron la oportunidad de salir de la placa de nominados durante la jornada del jueves.

Los jugadores que quedaron en riesgo son Lola Tomaszewski, Yanina Zilli, Brian Sarmiento, "Titi" Tcherkaski, Luana Fernández, Lolo y Franco Poggio, más Franco Zunino. La votación telefónica oficial determinará quién debe interrumpir su estadía en el certamen tras la decisión del público.

De acuerdo a los relevamientos previos en redes sociales, el próximo eliminado estaría entre Franco Poggio, Lola Tomaszewski y Franco Zunino, en ese orden específico. Las encuestas funcionan como un termómetro, aunque el resultado final depende exclusivamente de los mensajes de texto.

Fede Bongiorno, panelista de LAM, realizó un sondeo masivo en su cuenta de X para medir la imagen positiva de los hermanitos. El gráfico reveló que Franco Poggio tiene apenas un 5% de apoyo, lo que lo ubica como el principal candidato a salir de la casa.